Stav Libeňského mostu není tak zlý, ukázaly testy. Tramvaje mohou zrychlit

Vedení města snížilo rychlost tramvají v roce 2014 z obav, že by rezonance mohly zhoršit stav mostu. Následovala řada diagnostik a měření zatěžovacích zkoušek.

„Ukázalo se, že most, který 92 let neprošel žádnou zásadní opravou, zvládl tři náročné diagnostiky a nemusí jít k zemi. Na jeho místě tak není třeba stavět nový a drahý most, jak bylo původně rozhodnuto,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Očekává, že pražští radní budou během září schvalovat citlivou rekonstrukci mostu a vypsání veřejné zakázky.

Testy také potvrdily, že tramvajové soupravy nemusí při průjezdu na mostě zpomalovat, ale mohou jet rychlostí až 50 kilometrů za hodinu, místo dosavadních třiceti.

Tuto změnu budou jízdní řády tramvajových linek 1, 6, 14, 25 a 94 zohledňovat od 8. září.