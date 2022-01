Trasujeme si lidi rychleji než hygiena, říká manažer krizového řízení letiště

Nová varianta koronaviru, omikron, se šíří mnohem rychleji než její předchůdci, přijalo proto letiště přísnější opatření?

Už jsme na takové úrovni technických i organizačních opatření, že by věcně nedávalo smysl přijímat další. Není prostor, kam to dále posouvat, nebo by opatření byla možná efektní, ale už ne efektivní.

Jaká opatření tedy teď na letišti fungují?

Některá jsou vidět na první pohled. Když přichází cestující, tak si u vstupu do letištní budovy všimne upozornění, že si má nasadit respirátor. Když přijde k check-in přepážce, chrání ji plexisklo, které tam dříve nebývalo, na každém rohu jsou dezinfekční stojany, jako to známe z veřejných míst. Jednou z našich rarit je izolační podtlakový biobox, který lidé běžně nevidí, aby je zbytečně neděsil. Je to lůžko v průhledném stanu, určené pro infekční pacienty.