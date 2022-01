Obří Airbus A380 má opět létat do Prahy, alespoň podle předběžných plánů

Na trase mezi nejlidnatějším městem Spojených arabských emirátů a anglickým Birminghamem bude letecká společnost Emirates znovu využívat letouny Airbus A380. Stejně tak by měl Airbus A380 opět začít létat mezi Dubají a hlavním městem Malajsie. Upozornil na to portál Simple Flying. Odkazuje přitom na letové řády společnosti Emirates.

Podle letových řádů by se na těchto linkách mělo letadlo objevit v létě. Lety jsou aktuálně obsluhovány Boeingy 777. Čtyřmotorový proudový dopravní letoun se na tyto trasy vrátí po 28 měsících.

Letoun A380 má také znovu obsluhovat letovou trasu mezi Dubají a Hongkongem, podle letového řádu by měla nastat změna koncem března. Portál Simple Flying však upozorňuje, že Hongkong výrazně trápí pandemie. Teprve čas ukáže, zda budou mezi oběma městy Airbusy A380 skutečně znovu létat.

Zpátky do Prahy?

Od 30. října má létat Airbus A380 také do Kodaně a Prahy. I zde by měl nahradit Boeing 777, který Emirates pro tyto trati využívá. Do podzimu však zbývá ještě dlouhá doba a je zcela možné, že během roku dojde ze strany letecké společnosti ke změně.

Letoun A380 začal na ruzyňské letiště pravidelně létat v roce 2016. V březnu 2020 navštívil Prahu naposledy. Od té doby Emirates namísto obřího Airbusu vysílají do Prahy menší Boeing 777.

Airbus A380 v roce 2025 oslaví 20 let, jeho první let se uskutečnil v dubnu 2005. Do komerčního provozu byla letadla uvedena až v roce 2007. Kromě Emirates využívají největší letadlo pro přepravu osob na světě také například společnosti Singapore Airlines, British Airways či Qantas.