Novou expozici v pražské zoo otevřel i prezident Pavel. Stála 60 milionů korun

Na zahájení mimo jiné vystoupil například tradiční mongolský muzikální sbor. Na slavnostní zahájení dorazily desítky návštěvníků.

„Vzpomínám si, jak jsem před 60 lety byl tady se svým tátou, který mi vykládal o koni Převalském jako o unikátu, jehož příběh se váže k tehdejšímu Československu. Samozřejmě jsem tomu tehdy jako dítě moc pozornosti nevěnoval. Nicméně dnes, když se na to dívám zpětně, tak jestli je Česká republika v něčem opravdu světovou velmocí, tak je to právě kůň Převalský,“ řekl ve svém projevu prezident.

Na slavnostním zahájení promluvil také primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti) a mongolský ministr.

Na návratu do přírody se podílí i pražská zoo

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska.

Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní. Kůň Převalský je jediným divokým druhem koně, který přežil do současnosti. Pražská zoo je jednou z institucí, která se o jeho záchranu zasloužila. Od roku 1959 pro ně vede Mezinárodní plemennou knihu.

Expozice se vrací po třech letech

Nová expozice koně Převalského, kteří se do trojského areálu vrací po třech letech, leží v prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, kde zahrada měla výběh s koňmi už v minulosti. Stavební práce začaly předloni v říjnu, v době stavby bylo možné koně spatřit pouze na pražských Dívčích hradech. Za novou expozici včetně opravy vodojemu, který se v prostoru nachází, zahrada zaplatila zhruba 60 milionů korun.

Zoologická zahrada v Troji, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Loni ji navštívilo téměř 1,36 milionu lidí.