Pěší na Chodově ohrožuje kruhový objezd bez přechodů, změna se nechystá

Kruhové objezdy jsou populárním řešením křižovatek díky své bezpečnosti, u Centra Chodov v Hráské ulici to ale tak není. Okružní křižovatka totiž stojí v cestě chodcům, kteří směřují ze sídliště či z kanceláří na metro nebo k obchodům. A přechody na většině ramen křižovatky chybějí. Lidé tak kličkují mezi auty.

Projekt vznikl před necelými pěti lety a i přes svou nebezpečnost má razítko odboru výstavby městské části Praha 11, podle úřadu je ale vše v pořádku i teď.

„Je evidentní, že přechod v místě chybí a není tak umožněn přirozený pohyb chodců, tím přirozený rozumějte nejkratší spojnice mezi výchozím bodem a cílem, kterým je v tomto případě mimo jiné vstup do obchodního centra,“ říká Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

I když je kritický kruhový objezd na území Prahy 11, městská část se k problému moc nehlásí.

„Ulice Hráského je místní komunikací III. třídy a nachází se ve správě Technické správy komunikací. Z tohoto důvodu není městská část v pozici, která by jí umožňovala úpravy provozu na pozemní komunikaci ovlivnit,“ říká mluvčí městské části Anna Kočicová.

„Podle Manuálu tvorby veřejných prostranství se přechody zajišťují na všech ramenech křižovatky. Jednoduše lze říci, že když končí chodník a na druhé straně je jakýkoliv cíl chodců, tak tam má být přechod a chodník,“ popisuje ideální stav Vácha.

Podotkl, že neexistující přechod není bariéra. A protože nejbližší další přechod je vzdálený více jak 50 metrů od kruhového objezdu, mohou u okružní křižovatky chodci přecházet silnici, aniž by porušili zákon.

Vzniku přechodu v Hráského ulici by se nebránila policie, podle níž je ale i současná situace v pořádku. „Řešení dopravní situace ve zmiňovaném místě neodporuje bezpečnosti a je v souladu se zákonem,“ uvádí mluvčí policie Jan Daněk.

Mylný dojem bezpečnosti

Problematičtěji vidí nebezpečnou lokalitu strážníci. „O té situaci víme a v lednu letošního roku jsme na ni písemně, včetně fotodokumentace, upozornili také tehdejšího místostarostu. Další kroky nejsou v naší kompetenci,“ říká k problému mluvčí pražské městské policie Jiřina Ernestová.

Hráského ulice je vedlejší komunikace, automobily tudy většinou neprojíždějí příliš vysokou rychlostí. Ale podle odborníků může zrovna tento kalkul lidi ohrozit.

„Chodci v inkriminovaném místě podléhají dojmu, že se nemůže nic stát, protože kruhový objezd je kompaktní, vozidla jezdí pomalu a celkově to působí, že je do všech stran dostatečný rozhled,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

„Podle mého názoru by při projektování uvedeného kruhového objezdu nebyl problém umístit do jeho blízkosti i potřebné přechody pro chodce. Takové řešení by bylo bezpečné a respektovalo by trasy, kudy chodci přirozeně procházejí,“ pokračuje Budský.

Podle něho by se nejen při navrhování pozemních komunikací měla respektovat zásada, že měřítkem všeho má být především člověk.

V řadě států takto postupují a například pečlivě studují, kudy a kam lidé v příslušné lokalitě chodí, a teprve následně navrhnou řešení, se kterým se uživatelé včetně chodců přirozeně ztotožní.

Šetření problém nezjistilo

Podle Prahy 11 v současnosti může do daného problému zasáhnout silniční správní úřad ve spolupráci s Policií ČR a správcem místní komunikace.

„Silniční správní úřad nicméně již provedl místní šetření a zjistil, že jsou zde pro chodce vytvořeny takové pěší tahy, které na jedné straně zaručují bezpečnost všech účastníků provozu, na druhé pak plynulost provozu samotného,“ uvádí Kočicová.

Místní lidé ale s dopravní situací spokojeni nejsou. Řada z nich redaktorovi MF DNES potvrdila, že například směrem na metro pro ně existují i jiné trasy. Ty jsou ale buď delší, nebo se na nich vyskytují jiné problémy. Jednou z možností je pokračovat Hráského ulicí dále směrem k Roztylské. Tato trasa je ale delší a další zdržení způsobí čekání na semaforech.

Někteří chodci mají možnost se Hráského ulici zcela vyhnout, ale ani to nebývá lehké. „Když jdu na metro Roztylskou ulicí po levém chodníku, je to delší a také tam narazím za deštivého počasí na tak velkou kaluž, že je možné ji snad jedině přeplavat,“ uvedl jeden z občanů.

Řada z místních lidí má dojem, že prioritou dopravního řešení, jak bylo upraveno po rozšíření obchodního centra, jsou jeho potřeby, tedy aby se zákazníci s autem dostali co nejjednodušším způsobem do podzemních garáží i z nich. Zazněl také argument, že nový přechod by byl podle současných norem asi hodně drahý a radnice má priority jinde.