Na hlavní nádraží vede obrubník místo chodníku, auta chodcům brzy ustoupí

Na každého, kdo se rozhodne dostat se pěšky z Vinohradské k hlavnímu nádraží, čeká past. Normální chodník se postupně zúží na šířku pouhého obrubníku. A pokud jde někdo i opačným směrem, dva chodci proti sobě se vyhnou pouze tak, že jeden z nich vstoupí do vozovky jedné z nejfrekventovanějších ulic Prahy – magistrály.

„Vznikne širší chodník, aby se tam mohli vyhnout dva chodci. V tom prostoru se dnes ani nedá moc chodit a je to dost nepříjemné. Pro motoristy tam budou stále tři pruhy, jeden se ale omezí,“ říká Ondřej Baláž ze sekretariátu náměstka primátora pro dopravu. Šířka pruhů by měla být dvakrát 3,5 metru a jednou 2,75 metru, chodník by měl být široký minimálně 1,5 metru.

Prostor pro chodce vymezí city bloky z betonu známé například ze Staroměstského náměstí, kde brání vjezdu z Pařížské. Náklady na celou akci jsou přitom odhadované na pouhých 40 tisíc korun.

„Prostor mezi hranou současného chodníku a cityblokem by měl být zasypán,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Celé by to mělo začít co nejdříve, protože v červnu je již plánované rozšíření chodníku,“ dodává Baláž.

Přípravy jsou na začátku

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) k formální stránce věci upřesňuje, že vše je zatím ve stadiu příprav. „Ještě to není povolené. Jsme ve schvalovacím procesu. Záleží, jak se k tomu vyjádří silniční správní úřad. Všechno se to teprve zpracovává a dojednávají se podmínky. Ještě ani nevím, jestli půjdeme cestou stavebního povolení, nebo jestli naopak to stavební povolení nebude muset být vůbec. Jsme úplně na začátku,“ popisuje.

Rozšíření chodníku bude mít na starosti Technická správa komunikací. „Řešení se city bloky je ale provizorní. Ve spolupráci se SŽDC chce magistrát připravit projekt lávky pro pěší umožňující komfortnější spojení s Vinohrady,“ nastiňuje Baláž. Tato lávka by měla vést rovnoběžně s Legerovou a časem poskytnout pěším ještě více místa než provizorně rozšířený chodník.

Toto řešení přitom podporuje i městská část Praha 2. Vše je ale také ve stadiu příprav. „Vizualizace pro toto řešení zatím neexistují. Kromě lávky se připravuje ještě podchod z hlavního nádraží směrem k Praze 3, který zamezí současnému nebezpečnému přebíhání lidí přes kolejiště,“ dodává Baláž.

Úvahy o dalším přechodu

Ačkoliv plány na lepší propojení největšího pražského nádraží s Prahou 2 a 3 existují, problematický je pro pěší také přístup k nádraží z dalších směrů. I když se dá jít téměř přímo k vlakům dvojicí navazujících podchodů vedoucích od ulice Politických vězňů, řada lidí se tomuto místu raději vyhýbá, protože prostor vyhledávají narkomani.

„Strážníci z Prahy 1 samozřejmě o problému vědí, proto se snaží pravidelně v rámci hlídkové činnosti svojí přítomností eliminovat případná závadová jednání. Není ale možné, aby byla vyčleněna hlídka jen pro toto místo,“ říká k problematice mluvčí městské policie Irena Seifertová. Strážníci mohou osoby například z místa vykázat, ale jejich případný návrat zpět není možné ovlivnit. Pokud by páchali nějaké protiprávní jednání jako znečišťování veřejného prostranství, tak ho v rámci pravomocí strážníci pokutují.

Kvůli špatným zkušenostem s podchody s nimi přitom v dalších projektech nepočítá ani Institut plánování a rozvoje (IPR). „Podchody jsou v centru obecně velmi nešťastné řešení. Chodec často ani neví, kam podchod směřuje, je problematická jejich bezpečnost, hygiena a bezbariérovost. Vhodným řešením by mělo být zlepšení chodníků a přidání přechodů, aby se chodci cítili jako na běžné městské ulici,“ vysvětluje mluvčí IPR Marek Vácha. Méně otrlí proto možná získají v blízkosti hlavního nádraží alternativu k podchodu v podobě dalšího přechodu pro chodce. „Bylo by vhodné, aby v daném místě vznikl světelně řízený přechod, který tuto vazbu pro chodce bezpečně umožní. Rovněž posílí možnosti průchodu i dále do Vrchlického sadů, případně k Václavskému náměstí,“ uvádí Vácha.

„Dobrým příkladem je nový přechod Václavského náměstí k budově Národního muzea, který jsme minulý rok přidali,“ dodává pro upřesnění.