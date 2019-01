Výbuch v Kralupech zavinili dělníci odstraněním záslepky, uzavřeli hasiči

Dělníci pracovali na zprovoznění dlouhodobě odstavené nádrže na nový druh benzinu. Exploze nastala při čištění a byla tak silná, že rozpárala poklop, na kterém stáli dělníci. Podle hasičů šlo pravděpodobně o chybu při práci.

„Domníváme se, že dělníci nedodrželi technologický postup,“ sdělil iDNES.cz vyšetřovatel krajských hasičů Libor Pospíšil.

Rekonstrukce nádrže spočívala v obnovení vnitřního nátěru a výměny armatur ve vrchní části. Tyto práce si podle Pospíšila mezi sebou rozdělily dvě firmy.

V dolní části firma pracovala na ochranném nátěru. Uvnitř byl umístěn elektrický ventilátor, kterým byl vháněn horký vzduch potřebný k aplikaci nátěru. Druhá firma měla na starost demontáž armatur na vrchu nádrže.

To obnášelo sundání tzv. protivýbuchové pojistky, která zabraňuje tomu, aby se zpět do nádrže nedostávaly chemické páry, nebo aby skrz neprošel oheň.

„Potrubí bylo po celou dobu rekonstrukce zaslepeno, aby páry nepronikly do nádrže, ale v průběhu demontáže armatur byla záslepka odstraněna. Protože v tu chvíli nebylo zastaveno stáčení do automobilových cisteren, dostaly se páry benzinu přetlakem do nádrže pod víko, na kterém dělníci montovali armatury,“ doplnil Pospíšil.

Co bylo příčinou následného vznícení, jasné není. Podle hasičů to mohla být mechanická jiskra nebo se mohl vznítit ventilátor.

Neštěstí se stalo 22. března loňského roku v distribuční části areálu chemičky Unipetrol. Ta je jediným zpracovatelem ropy v Česku.

Výbuch nepřežilo šest lidí, pět z nich bylo z Rumunska. Další dva byli těžce zraněni. Tragédie se zařadila mezi největší neštěstí takového druhu za poslední půlstoletí.

Škodu Unipetrol odhadl na 30 milionů korun.

V případu, který policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti, zatím nikdo nebyl obviněn. Policisté v této chvíli čekají na znalecké posudky z oboru bezpečnosti práce, které by měli získat na konci ledna.