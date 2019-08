Opilý muž napadl strážníka městské policie. Nadýchal přes dvě promile

Pražští strážníci v pondělí během rutinní hlídkové činnosti v Rybné ulici pokutovali vozidlo taxi služby, které stálo v zóně zákazu zastavení.

„Řidič vozidla dorazil na místo vzápětí a strážníci s ním jeho přestupek vyřešili pokutou na místě,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.



Zdánlivě jednoduchý a na místě vyřešený přestupek. Řidič přiznal chybu, dostal za ni pokutu na místě pokutu v dolní hranici sazby a vše bylo vyřešeno.

Avšak to se evidentně nelíbilo náhodnému kolemjdoucímu, který působil zjevně podnapile. „Podnapilý muž se do přestupkového řízení nezvaně, ale o to s větší vervou, vložil. Zatímco strážníci řešili přestupek u vozidla taxi, vyháněl je z místa, častoval urážkami a točil na mobilní telefon,“ uvedla Seifertová.

Hlídka na jeho chování reagovala opakovanou výzvou, aby od svého agresivního chování upustil. Podnapilý muž však neuposlechl, naopak svůj nátlak zintenzivnil a vše završil kopem do zasahujícího strážníka.

Čtyřiačtyřicetiletý muž byl okamžitě předveden na policejní služebnu. „Orientační test na alkohol potvrdil přítomnost alkoholu v dechu téměř 2 promile,“ osvětlila situaci policejní mluvčí.