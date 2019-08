Neúplná výbava, špatně nasazená helma. Policie radí cyklistům, jak správně jezdit

16:53 , aktualizováno 16:53

Neúplná povinná výbava nebo špatně upevněná helma. To jsou podle pražské městské policie nejčastější přestupky, kterých se dopouštějí cyklisté. Její strážníci se proto vydávají do ulic a radí lidem, jak správně se v silničním provozu chovat a co všechno má správný cyklista mít. Spousta lidí se přitom dopouští chyb, kterým se dá snadno předejít.