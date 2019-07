Praha i Brno oprašují nápad zavést mýto. Modré zóny se rozšiřují

„Chceme posílit hromadnou dopravu a nechceme, aby v centru parkovala auta lidí dojíždějících ze středních Čech. Auta mají jezdit po vnějších okruzích nebo zůstat na parkovištích P + R,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který sám auto nevlastní.



Podobné superplány, jak vyhnat z města auta hlavně těch cizích, mají i Brno, Olomouc nebo České Budějovice. Obsahují opatření jako rozšíření „modrých“ zón, zavedení mýta při vjezdu do centra města nebo zavedení „zón 30“.

Nejvyšší povolená třicítka kromě bezpečnosti také nenápadně vybízí řidiče, aby si vybrali cestu jinudy. Zkrátka autům už nikdo neslibuje hladký průjezd.

Naopak, radní bez obalu říkají, že aut má být v centrech co nejméně, aby měli prostor chodci, cyklisté či veřejná doprava.

V Praze budou parkovací místa v centru ubývat

Před deseti lety za primátora Pavla Béma byla ještě v Praze „éra aut“. Projektanti ukazovali vizualizaci pražské magistrály protínající město, jak povede pod Národním muzeem v podzemí. Jasný vzkaz, že auta v centru akceptují.

Zastupitelstvo v éře Zdeňka Hřiba schválilo dlouhodobý plán, kde se zdůrazňuje, že se bude počet parkovacích míst v památkové rezervaci snižovat a zpoplatňovat vjezd do města. Jasný vzkaz, že Praha auta v centru nechce.

Podobný schválený strategický dokument má už delší dobu i Olomouc, České Budějovice a také Brno a další velká města.

Všechny tyto plány mají jedno společné. Pod krycím názvem „udržitelná mobilita“ je schovaná strategie, jak vystrnadit ze středu města auta, a to hlavně auta těch přespolních.

Vymítání mýtem

V pražském plánu se vrací letitý nápad zavést mýto na vjezdech do města. „Nevím, jestli je tam přímo zavedení mýta, nebo jen jeho příprava. Budeme aktualizovat zatím poslední studii o mýtu, která vznikla za primátora Pavla Béma. Rozhodně ho nezavedeme v příštích, dejme tomu, čtyřech letech,“ slibuje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Aby bylo jasno, dřív politici zaručovali, že s mýtem počkají, až bude možné objet Prahu po okruzích. Nynější plán už připouští, že by to klidně mohlo být dříve, protože by se jinak mohlo čekat věčně.

„Je možné realizovat mýtný systém nezávisle na stavu dopravní infrastruktury, neboť zpoplatněné území v předpokládaném rozsahu nevyžaduje existenci kapacitních objízdných tras,“ píše se v plánu.

A pokud si někdo myslel, že by byla kasa na mýto u Prašné brány nebo někde jinde na kraji středověké Prahy, byla to velká mýlka. Podle plánu by se zpoplatnil průjezd všude uvnitř prstence (nedostavěného) Městského okruhu. Což je celá Praha mezi Jižní spojkou, Blankou a na severovýchodě včetně Žižkova.

V plánu je ještě jedna zajímavá myšlenka – totiž že by se mýto platilo třeba jenom v dopravní špičce.

Mýtné zvažuje i Brno nebo České Budějovice

O zpoplatnění vjezdu do města uvažuje i Brno. „Mýto je hodně vzdálenou budoucností,“ komentuje pasáže v (schváleném) plánu brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. V nejbližších letech se podle něj spíš budou maximálně rozšiřovat zóny placeného stání. „Záleží na městských částech. My nikoho nenutíme, ale asi k tomu obvody přistoupí,“ míní Kratochvíl.



České Budějovice uvažují pro změnu o nízkoemisní zóně. To je trochu něco jiného. Každý si musí koupit ekologickou plaketu jako v Německu a nejstarším neekologickým autům už ji úřad nevydá, takže je postihne zákaz.

Budějovičtí chtějí také „zklidnit“ dopravu na hlavním náměstí Přemysla Otakara II. „Dnes je to, jak se u nás říká, největší kruháč ve městě,“ poznamenal náměstek primátora Viktor Lavička. Samozřejmě, že kromě represe se v plánech vyskytují i zlepšováky, které řidiče i cestující potěší. Třeba v Praze. „V plánu máme samozřejmě tři největší stavby, tedy metro D, železnici na letiště a dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu,“ vyjmenovává Scheinherr.

Kdo nemá auto, je vítán

V jedné pasáži brněnského dopravního plánu byli inženýři pozoruhodně upřímní. Je tam návrh „zvýšit počet domácností nevlastnících auto o 20 procent do roku 2050“.

Jak toho chtějí autoři docílit, se v materiálu přesně nepíše, ale jestli je v Brně asi 170 tisíc aut, tak zhruba 34 tisíc by se jich muselo „škrtnout“. Budoucnost je to vzdálená, ale už jasně nalinkovaná.

Co města chystají:

1 Praha

Počet parkovacích míst v „uličním prostoru“ v památkové rezervaci se sníží z 15 927 na 14 334.

Kapacita parkovišť P+R v Praze a jejím okolí se zvýší ze 4 167 na 20 434 aut.

Pražský mýtný systém bude mít podobu poplatku za přejezd centrální části města uvnitř trasy plánovaného Městského okruhu. Rezidenti budou mít slevy a slevy budou i při opakovaném průjezdu. Uvažuje se i o nějakém zohlednění situace ve špičce. Mýto by se platilo jen ráno a odpoledne nebo by mimo špičku byly slevy.

Po rekonstrukci Vinohradské třídy se sníží kapacita pro auta o 20 procent.

Počet automobilů projíždějících přes centrální část města se sníží z 530 tisíc na 464 tisíc denně.

2 České Budějovice

Modré zóny placeného stání se rozšíří ještě letos na podzim na další část Pražského předměstí na severu Budějovic.

Město uvažuje o zavedení nízkoemisní zóny. Auta by musela mít ekologickou známku a nejstarší neekologické modely by se do centra nedostaly. Zákon už s těmito zónami počítá, ale žádná ještě v Česku nevznikla.

Zavedou se „zóny 30“ s rychlostí omezenou na třicítku, aby řidiči byli motivováni zvolit jinou objízdnou trasu.

„Zklidní“ se doprava na náměstí Přemysla Otakara II., i když ještě není jasné jak.

Město při tvorbě ceny parkovného zvýhodní ekologická auta, například elektromobily.

3 Brno

Brno uvažuje o zpoplatnění vjezdu do města, ačkoli plán mobility o něm pojednává ještě stručněji než ten pražský.

Do památkové zóny by nesměla nákladní auta. Někde v jeho blízkosti by pak bylo vybudováno překladiště, které by zásobovalo několik obchodů najednou. Už dnes tam až na výjimky nesmějí auta nad 3,5 tuny.

Podle plánu by se měl do roku 2050 o dvacet procent zvýšit počet domácností, které nevlastní auto.

Je naplánováno rozšíření parkovišť P+R.

Město chystá „zóny s omezenou rychlostí“ trochu odpovídající budějovickým zónám 30.

4 Olomouc

Místní „Plán udržitelné městské mobility“ se zkratkou PUMMO obsahuje méně zákazů a represe než třeba ten pražský. Olomouc je přece jen menší město. Plán popisuje zejména to, jak se prodlouží tramvajové trati a cyklostezky.

V historickém jádru města se rozšíří pěší zóny, čímž automaticky poklesne počet parkovacích míst a znesnadní se i průjezd centrem.

Město má prozatím zóny placeného stání jen v historickém jádru s poplatkem 30 korun za hodinu. V polovině roku 2020 bude jasné, jestli se zóny nerozšíří dál za hranici starobylého centra.

Výměra „zón 30“ se rozšíří z 35 kilometrů na sedmdesát.

Magistrát bude řešit, jestli při parkování nezvýhodnit elektromobily.

Zaměstnanci radnice dostanou sprchy, úschovny a šatny, aby „jeli“ příkladem a více využívali kolo.