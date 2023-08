Prahu dál sužují problémy s drogově závislými, oblíbili si hlavně Anděl

Jaká by byla ideální síť adiktologických služeb Dlouhodobě je známo, že síť adiktologických služeb je hrubě nedostatečná. Až loňský rok ale dal konečně odpověď na otázku, jak moc. Hlavní město si loni nechalo od odborníků z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) zpracovat analýzu, která popisuje dostupnost těchto služeb i zájem o ně ze strany Pražanů se závislostmi. Analýza například ukázala, že jen uživatelů pervitinu a opioidů je v hlavním městě 13 tisíc. Co se týče kontaktních center, která jsou momentálně v Praze pouze dvě, doporučuje studie rozšířit síť minimálně na devět center, a to každé alespoň se šesti pracovníky na plný úvazek. Za ideální stav pak označuje 17 center minimálně se třemi pracovníky. Tato síť by navíc měla pokrývat celé širší centrum města.