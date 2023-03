Česko opět pervitinovou velmocí, ukázaly odpadní vody. Vede Ostrava s Prahou

Studie zkoumala vzorky z odpadních vod ve zhruba 104 evropských městech za rok 2022, hledala stopy kokainu, konopí, pervitinu či extáze. Například pervitin, kokain či extáze patří mezi stimulační drogy. Heroin je tlumicí opiát.

„Drogy v odpadních vodách se zjišťují metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotností spektrometrií na vysoce citlivých přístrojích. Můžeme na nich odhalit nanogramová i subnanogramová množství sledovaných látek. Pro analýzu se odebírají takzvané 24hodinové slévané vzorky na přítoku na čistírnu odpadních vod,“ vysvětlila pro iDNES.cz Věra Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka.

Nárůst zaznamenaly i Karlovy Vary

Kolik stojí drogy? EMCDDA ve své monitorovací zprávě za rok 2022 udává i cenový rozptyl, za kolik se dají sledované druhy drog koupit.

Marihuana 5 - 20 €/gram

Kokain 33 - 104 €/gram

Metamfetamin 14 - 112 €/gram

Heroin 19 - 94 €/gram

Odebraná odpadní voda se poté připraví k vlastní analýze a aplikuje se do přístroje. „Zde dojde k rozdělení sledovaných látek, v tomto případě nezákonných drog, na základě jejich specifických vlastností, a výsledkem je zjištění koncentrace jednotlivých drog v odpadní vodě,“ přiblížila dále Očenášková s tím, že je nutné znát denní průtok odpadní vody příslušnou čistírnou a počet obyvatel napojených na monitorovanou kanalizační síť.

„Z těchto údajů pak zjistíme denní spotřebu konkrétních drog na den a tisíc obyvatel. Tak potom můžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé sledované městské aglomerace nejen v Česku, ale i v mezinárodním porovnání,“ doplnila k metodě.

Nejvyšší množství metamfetaminu, což je účinná látka v pervitinu, se našlo v Ostravě, a to 914 miligramů na 1 000 lidí na den. Přitom v roce 2021 se hodnota pohybovala na 684 miligramech. Druhou příčku obsadila Praha, kde hodnota ukazovala 629 miligramů na 1 000 lidí na den. V roce 2021 to přitom bylo 328 miligramů. Nárůst zaznamenaly také Karlovy Vary.

Pokud jde o další velká evropská města, tak například v Drážďanech byla naměřena hodnota 266 miligramů na 1 000 lidí a den. Za rok 2021 to bylo 120 miligramů.

„Nelze říct, že by se Češi nějak výrazně odlišovali. Ne všude ve světě je ale nejužívanější drogou pervitin,“ podotkla Očenášková.

Testování odpadních vod na přítomnost drog se provádí více než 10 let. Výsledky jsou následně prezentovány na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), které sídlí v Lisabonu.

„Odběrová kampaň trvá jeden týden, odběry se zahajují nejlépe ve středu. Uprostřed odběrové kampaně jsou tak víkendové dny, kdy obvykle výrazně stoupá spotřeba takzvaná party drog, jako je například extáze,“ komentovala dále Očenášková.

Nejoblíbenější v Evropě je marihuana

Z analýzy vyplývá, že nejvíce užívanou drogou v Evropě je pak marihuana. Oblíbená je zejména ve Švýcarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku či na Islandu a České republice. Odhady užívání drog v Evropské unii ukazují, že 22,2 milionů obyvatel ve věku 15 až 64 let v uplynulém roce užilo marihuanu, zatímco u kokainu je to 3,5 milionu.

Výzkum odhalil, že v Praze je spotřeba 112 miligramů na 1 000 lidí na den. V roce 2021 byly hodnoty 91 miligramů. První příčku ohledně konopí však obsadil Amsterdam, následoval Lisabon a Reykjavík.

Analýza zaznamenala i nárůst kokainu. Nejvyšší hladina zbytkových látek byla zaznamenána třeba v Lisabonu, Bruselu či Kodani. Důvodem je, že trh s kokainem v Evropě stále roste a jeho dostupnost je rekordně vysoká.

Kokain se také stává více dostupný. Třeba v roce 2020 bylo v Evropě zabaveno 214,6 tun kokainu, což byl rekord. V celosvětovém měřítku je podle odborníků nabídka kokainu nejvyšší v historii.

Praha sedmá v užívání kokainu

Pozadu nezůstává ani Česko. Například v Praze za rok 2022 bylo zjištěno zhruba 513 miligramů na 1 000 lidí a den. Rok před tím to bylo 239 miligramů. Z hlavních evropských měst, kde výzkum probíhal, obsadila sedmé místo. Nárůst kokainu byl zjištěn i v Ostravě, a to 70 miligramů na 1 000 lidí a den. V roce 2021 to bylo zhruba 45 miligramů.

„Mezi v Česku oblíbené drogy patří především pervitin a marihuana. Kokain vzhledem k ceně na drogovém trhu je užívaný méně. Jeho spotřeba v jednotlivých lokalitách obvykle souvisí s kupní silou obyvatel v daném městě,“ shrnula Očenášková s tím, že spotřeba kokainu je ve srovnání s dalšími evropskými městy spíše průměrná.