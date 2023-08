V pražských Letňanech vystoupí zpěvák The Weeknd, čeká se dopravní kolaps

Koncert v rámci světového turné The After Hours Tour je podle pořadatelů vyprodán, očekává se přítomnost až 75 000 lidí. Po koncertu skupiny Depeche Mode, který před týdnem na stejném místě při počtu 60 000 návštěvníků přinesl problémy v dopravě.

Hvězda žánru R&B The Weeknd je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify.

Turné je oslavou alba After Hours s hitovým singlem Blinding Lights, které The Weeknd vydal v roce 2020, a také kritikou oceňovaného alba Dawn FM, které vyšlo loni v lednu. Na všech evropských koncertech se k The Weekndovi připojí montrealský producent a diskžokej Kaytranada a americký multiinstrumentalista Mike Dean.

V místě konání dnešního pražského koncertu a v jeho okolí je nedostatek parkovacích míst.

Policie proto uzavře pro dopravu část Letňan, do které bude pouštět jen vozidla záchranářů, MHD a lidí, kteří v lokalitě bydlí. „Každý, kdo chce přijet autem, riskuje několikahodinové čekání v kolonách, které se dají předpokládat,“ upozornila mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Těm, kteří na koncert přicestují autem ze vzdálenějších krajů, doporučují organizátoři zaparkovat na parkovištích u stanic metra nebo v jiných částech Prahy a do Letňan se dopravit metrem.

Dopravní podnik hlavního města Prahy posílí spoje linky metra C před konáním akce i po jejím ukončení. Posílen a prodloužen bude provoz na všech linkách metra. Na koncert bude možné se také dopravit některou z osmi linek městských a čtyř linek příměstských autobusů, jejich provoz bude také posílen.