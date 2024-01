Nedražte zámek Štiřín, chceme v něm zřídit ordinace, navrhuje obec státu

Vyplývá to z otevřeného dopisu, který poslal starosta Kamenice Pavel Čermák (nez.) ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS).

Zámek nedávno převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od ministerstva zahraničí, které areál nepotřebuje. Podle dosavadních informací o něj žádná státní instituce neprojevila zájem. Čermák uvedl, že nedává smysl prodávat majetek, do nějž stát investoval miliardy korun.

V dopise Stanjurovi, který podepsaly i některé známé osobnosti, například porodník Antonín Pařízek či sportovní moderátor Petr Svěcený, varoval, že podle některých zdrojů se zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a provozovatel kasina.

Podle starosty by zámek mohl být využit ku prospěchu místních lidí, ale i státu. Kamenice by část objektů využila na lékařské ordinace, které v kraji chybí, a část areálu na předškolní zařízení. Se svými partnery by převzala veškeré náklady za provoz areálu tak, aby stát již nemusel investovat do údržby ani korunu.

„Zároveň by stát neztratil možnost areál zámku dál využívat, například jako ozdravovnu pro vojáky, veterány, policisty nebo hasiče, pro jednání ministerstev, vlády či pro mezinárodní konference,“ dodal Čermák.

V minulosti se mluvilo o prodeji areálu, jenž zahrnuje také golfové hřiště a rybníky, několikrát. V době, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), se tyto úvahy objevovaly kvůli úsporným opatřením. Privatizaci později navrhoval ještě jako ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Následně, když zastával funkci premiéra, od záměru ustoupil se zdůvodněním, že počet akcí pořádaných na Štiříně značně vzrostl a je navíc otevřen celoročně veřejnosti.

Na konci předminulého volebního období Sněmovny nakonec neuspěla snaha převést zákonem zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Zámek Štiřín z ministerstva zahraničí na Sněmovnu, byť měla podporu většiny poslanců.