Není třeba se tvářit, že jsme v pohodě, říká rodinný poradce Juraj Žáček

Současná situace, která se odvíjí od každodenní přítomnosti koronaviru, se podepisuje i na rodinných vztazích. Rodiče mohou být více pod tlakem kvůli strachu ze ztráty ekonomické stability či z dlouho trvající práce z domova. Kromě toho to není tak dlouho od doby, co se děti opět vrátily z domácí výuky do lavic.

„Často myslím na radu, kterou rodiče, cestující s dětmi, slýchávají v letadle: V případě poklesu tlaku vzduchu v kabině nasazujte kyslíkovou masku nejdříve sobě. Nezačínejme proto řešit rodinné problémy od dětí. Začněme každý sám u sebe.“