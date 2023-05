Dálnici u Mirošovic zastavila hromadná nehoda, jeden člověk je zraněný

Auta havarovala na 22. kilometru dálnice před nedělní 15. hodinou. Jeden z řidičů podle všeho narazil do pomalu popojíždějícího vozu před sebou.

„Příčinou nehody byla podle prvotních informací zřejmě rychlost jednoho z aut. Jeden z vozů nestihl zabrzdit před kolonou,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Náraz do auta vyvolal řetězovou reakci, kdy do sebe postupně narazily i další vozy. Dohromady se k nehodě v levém jízdním pruhu připletlo pět aut. Jeden člověk se lehce zranil. „Lékař má u zraněného podezření na zlomeninu hrudní kosti, sanitní vůz jej převezl do pražské nemocnice Vinohrady,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

V úseku před havárií byla v době nehody několikakilometrová kolona, zdržení dosahovalo několika desítek minut. Místo bylo i během vyšetřování nehody částečně průjezdné, plně obnovit provoz se podařilo patnáct minut před 17. hodinou.

„Kolona byla dlouhá, nějaký čas potrvá, než se provoz zase plynule rozjede,“ doplnila po páté hodině policejní mluvčí.