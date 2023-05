Tvrdý náraz do betonového můstku a i stromu nepřežil řidič na Benešovsku

„Událost je hlášená v 6:15, řidič osobního auta, narozený v roce 1999, z dosud nezjištěných příčin vyjel z jízdního pruhu, sjel do příkopu, kde narazil do betonového můstku, vůz pokračoval strouhou a ještě narazil do stromu,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Mladý muž zemřel na místě. V autě cestoval sám. Celý případ si převzali kriminalisté, kteří u mrtvého nařídili soudní pitvu. Ta má prokázat, zda před nehodou neměl zdravotní indispozici, či jestli neřídil pod vlivem alkoholu či drog. Pitva ukáže přesnou příčinu smrti.

Nehoda se stala na silnici třetí třídy číslo 112, podle policejní mluvčí její vyšetřování a odklízení následků nezpůsobilo žádné dopravní komplikace. Od 9. hodiny je silnice zcela průjezdná.