Štvanická lávka je hotová, lidé se po ní projdou do poloviny roku

„Přesný termín určí správce stavby, ale Pražané by se podle předpokladu měli po lávce projít do poloviny letošního roku,“ informuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Lávku totiž ještě čekají dokončovací práce, při kterých budou stavbaři celou konstrukci spínat ocelovými lany a dodělávat povrchy a osvětlení. Kromě toho musí cíp ostrova, kde více než rok projížděla těžká technika, projít částečnou krajinářskou úpravou.

Díky 80 metrů dlouhé rampě se Pražané také lépe dostanou na Štvanici, kam jinak mohou scházet jen z Hlávkova mostu, po kterém jezdí velké množství aut. „Prostupnost vnímáme jako jeden z důležitých aspektů příjemného města. Lávka propojí dvě významné a oblíbené čtvrti s dnes špatně přístupným ostrovem Štvanice,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Stavba přijde vhod nejen pěším, ale také cyklistům, jelikož lávka umožní propojit dvě klíčové cyklostezky, které vedou po březích Vltavy. Že budou lávku Pražané hojně využívat, předestírá i oblíbenost přívozu, který bude mezi Holešovickou tržnicí a Rohanským ostrovem jezdit až do jejího otevření. Jen v minulém roce se tímto přívozem svezlo 88 tisíc lidí, což z něj loni činilo třetí nejpoužívanější lodní spoj ze všech sedmi pražských linek.

„Lávka má pět pilířů. Dva v nesplavné částí Vltavy, dva na hraně ostrova Štvanice a jeden v Karlíně,“ vysvětluje jeden z projektantů lávky Petr Tej. Právě pilíře umístěné v řece mohou za zpoždění stavby. Lávka, kterou město začalo stavět loni v lednu, měla být dokončena už začátkem letošního jara. Nestabilní koryto řeky, ale její otevření posunulo o zhruba čtvrt roku.

Poslední část lávky, kterou jeřáb umístěný na pontonu usazoval, zahrnuje také unikátní mechanismus, který lávku ochrání při případné povodni. „Nosná konstrukce je ještě o metr výš, než byla hladina Vltavy v roce 2002. Aby byla příjemná pro uživatele, snažili jsme se ji co nejlépe napojit na Bubenské nábřeží. Tam se kvůli tomu dostává pod úroveň povodně 2002. To ale vyřeší největší zajímavost celé stavby, a to ta, že poslední část lávky bude vertikálně zdvižná,“ vysvětluje Tej.

„V případě, že přijde velká voda, je na konci hydraulický píst, který vytlačí celou konstrukci nahoru o více než tři metry, čímž se dostane na požadovanou úroveň,“ říká Tej. Právě tato vymoženost podle jeho slov rozhodla o vítězství v architektonické soutěži, kdy ostatní projektanti řešili výšku lávky pomocí strmých ramp.

Dvorecký most už má základy

Štvanická lávka, ale není jediným propojením Vltavy, které nově vzniká či prochází obnovou. Už jen měsíc zbývá do začátku omezení na Barrandovském mostě kvůli druhé etapě jeho celkové rekonstrukce.

Pracovat se letos bude na severní polovině jižního mostu a na rampě z ulice K Barrandovu. Další dvě etapy dopravně nejvytíženější most v Praze budou následně ještě čekat v nadcházejících letech.

Dále po proudu se staví most zcela nový, a to Dvorecký. Ten přinese především lepší propojení Prahy 4 a 5 pro MHD, ale také pro pěší a cyklisty. „Hloubkové založení pilířů už je hotové a plánuje se nyní betonování prvního pilíře,“ sděluje Hřib. Původní předpoklad hovořil o dokončení na konci roku 2024, ale i tady se objevily geologické komplikace, které mohou stavbu pozdržet.

V rámci rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží také stavbaři momentálně vkládají kolejové rozvětvení do stávající tratě, čímž napojí budoucí trať na mostě do stávající sítě na straně Prahy 4.

Ve fázi projektu jsou zatím opravy Libeňského a Hlávkova mostu. Projekt Libeňského mostu by měl být hotový začátkem příštího jara. Následovat budou schvalovací procesy, takže opravovat by se mohlo začít později toho roku. „Hlávkův most můžeme opravovat až poté, co budeme mít objízdné trasy přes Libeňský most,“ uzavírá Hřib.