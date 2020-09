Nejde jen načmárat nějaký návrh na papír, říká architektka Eva Jiřičná

Nebýt krize kolem koronaviru, pendlovala by architektka Eva Jiřičná mezi Londýnem a Prahou, jako to dělá už mnoho let. Cestování teď musela zanechat, přesto se naplno věnuje své práci. Pro několik českých měst připravuje její architektonické studio návrhy nových budov i dostaveb, v Londýně je aktuálně kurátorkou jedné z nejprestižnějších výstav Royal Academy Summer Exhibition. „Klienti se teď budou více rozmýšlet, zda své peníze investovat do nových projektů,“ říká o současné době nejznámější česká architektka, která letos oslavila jednaosmdesáté narozeniny.