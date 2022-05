Dvorecký most získal stavební povolení. Začít stavět by se mohlo ještě letos

„Dvorecký most získal stavební povolení. Ještě s Trojskou lávkou a Štvanickou lávkou tak budeme mít na kontě stavbu rekordního množství přemostění přes Vltavu, která nemá v moderní historii Prahy obdoby,“ uvedl na twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten informoval také o tom, že by část nákladů na stavbu mohly pokrýt evropské dotace.

Kromě automobilové dopravy mají po Dvoreckém mostě jezdit i tramvaje. Podle předpokladů by měl most stát zhruba miliardu korun. Návrh vybrali radní v roce 2018, ze sedmi předvybraných návrhů z celkových 38, nakonec se rozhodli pro návrh zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Vzhledem ke zdražení stavebních materiálů je možné, že se stavba nakonec prodraží.

V rámci řešení Dvoreckého mostu musel vzniknout i návrh tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Zastávka by měla vzniknout na smíchovské straně mostu a měla by umožnit přestup mezi autobusy jedoucími přes most a tramvajemi jedoucími na Podolské nábřeží.

Adam Scheinherr @Adam_Scheinherr Dvorecký most má pravomocné stavební povolení. Skvělá zpráva k závěru týdne! Za tři a půl roku jsme zajistili projektanta, geologický průzkum a začali soutěžit zhotovitele. Na české prostředí to je práce na nejvyšší rychlostní stupeň. oblíbit odpovědět

Celková cena mostu včetně obou předmostí a kompletního technického a dopravního vybavení by se měla vyšplhat na miliardu korun.

Most poslouží lepšímu propojení Prahy 4 a Prahy 5 a zároveň zajistí nové možnosti dopravní obslužnosti celé lokality. Počítá se také s jeho využitím v závěrečné fázi oprav Barrandovského mostu, mohl by pojmout část dopravy.