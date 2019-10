Dopravní podnik trvá projektu opravy metra Nádraží Holešovice

Novinářům své stanovisko ve čtvrtek sdělil ředitel DPP Petr Witowski. Dohodu napadla firma CPI Property Group zejména kvůli tomu, že podnik nevypsal veřejný tendr. Podle názoru podniku to v podobných případech není nutné, smlouvu nicméně ještě prověřuje a před podpisem čeká na právní stanoviska.

Dohoda předpokládá založení společného podniku s účastí soukromníka a DPP, který bude mít na starosti revitalizaci stanice i stavbu kanceláří a bytů v okolí. Firmu Nové Holešovice Development vlastní developerské firmy Karlín Group a Ungelt Group spolu s dalšími investory.

Majetkový podíl bude pro DPP přínosem

Witowski uvedl, že výhodami spolupráce se soukromníkem je úspora při opravě stanice a zhodnocení pozemku, který DPP do podniku vloží. „Další přidaná hodnota je, že máme majetkový podíl ve společném podniku a já předpokládám, že DPP z toho do budoucna bude mít nezanedbatelný příjem,“ dodal.

Firma CPI Property Group podala k Nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět k prošetření dohody, která podle ní byla dojednána bez transparentního výběrového řízení a provází ji nesrovnalosti. Podle Witowského by nicméně nedávalo smysl podnik zakládat s jinými firmami s ohledem na to, že jediná Karlín Group v oblasti vlastní pozemky, kde plánuje stavět. Proto by postrádalo smysl i výběrové řízení.

Ředitel dodal, že podle právní analýzy podniku výběrové řízení navíc nebylo nutné. Na základě žádosti magistrátu o dodatečné prověření smlouvy nicméně DPP zadal vypracování další analýzy, která by měla být hotova do konce týdne. Poté vznikne ještě oponentní posudek a pokud bude podnik se závěry spokojen, dohoda by podle Witowského mohla být podepsána v řádu týdnů. „Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že se tu skutečně nedějí žádné nekalosti, jak se tu někdo snaží prezentovat,“ shrnul šéf podniku.

Prezident Karlín Group Serge Borenstein uvedl, že v případě podpisu dohody bude ve spolupráci s městem ihned vypsána mezinárodní architektonická soutěž na podobu stanice metra a jejího okolí. „Domnívám se, že by se teoreticky mohlo začít stavět v horizontu tří let,“ doplnil výkonný ředitel firmy Jan Ludvík. Město v současnosti připravuje územní studii celého brownfieldu mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Vltavská, která je nutná pro připravovanou změnu územního plánu. Po ní bude možné z území sejmout stavební uzávěru.

V případě, že DPP dohodu uzavře, by se podobný model spolupráce měl využít i při rozvoji jiných stanic metra, protože vedení podniku jej považuje za nejlepší způsob zhodnocení majetku, který je běžný i v zahraničí. Witowski uvedl, že z dalších projektů je nejblíže k uzavření dohody stanice Roztyly, kde podnik jedná s firmou Passer Invest. „Bavíme se o velmi podobných, ne-li stejných principech, jako jsou v Holešovicích,“ uvedl a dodal, že dohoda by mohla být uzavřena v první polovině příštího roku.