Prahu o prázdninách čekají jen menší opravy silnic, na okruhu by měl být klid

Letošní léto na Pražském okruhu, o který se stará Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude ale klidné. Státní silničáři na vnějším obchvatu města neplánují velká dopravní omezení.

„Já tam neočekávám problémy, a to přesto, že okruh je de facto jedna z nejvytíženějších komunikací v Česku. V létě tradičně dopravní intenzita klesne, to se stane i tam,“ řekl dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.

Kolony by zde tak neměly být tak časté, ačkoli na řadě míst už kapacita dálnice D0 nestačí. Do pár let by se ale situace měla na několika úsecích zlepšit dobudováním třetích jízdních pruhů.

Barrandovský most a zdržení ve Štěrboholech

Kde se zdržíte Barrandovský most : Rekonstrukce jižní části mostu, provoz omezen.

: Rekonstrukce jižní části mostu, provoz omezen. Průmyslová: Oprava vozovky od křížení se Zamenhofovou ulicí po křížení s Teplárenskou ulicí.

Oprava vozovky od křížení se Zamenhofovou ulicí po křížení s Teplárenskou ulicí. Komořanská: Rekonstrukce vozovky a plynovodu.

Rekonstrukce vozovky a plynovodu. Evropská: Elektrifikace linky 119, provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Elektrifikace linky 119, provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Legerova: Směr hlavní nádraží, rekonstrukce kanalizace, uzavřený levý jízdní pruh.

Směr hlavní nádraží, rekonstrukce kanalizace, uzavřený levý jízdní pruh. Náměstí Míru: Rekonstrukce kanalizace mezi ulicemi Belgická a Francouzská.

Rekonstrukce kanalizace mezi ulicemi Belgická a Francouzská. Dukelských hrdinů: Omezený provoz kvůli modernizaci železniční trati.

Omezený provoz kvůli modernizaci železniční trati. Hornoměcholupská: Rekonstrukce komunikace.

Rekonstrukce komunikace. Tuchoměřická: Rekonstrukce vozovky a chodníků.

Rekonstrukce vozovky a chodníků. K Žižkovu: Oprava komunikace.

Oprava komunikace. Badeniho: Oprava komunikace.

O něco strastiplněji bude vypadat provoz v centru metropole. Patrně za největší a nejviditelnější omezení se dá označit Barrandovský most, kde již druhým rokem pokračuje jeho kompletní rekonstrukce. Letos se znovu pracuje na druhé polovině jižního mostu, tedy směrem na Jižní spojku.

„Dále práce probíhají na horní části rampy z ulice K Barrandovu a na spodní části jižního mostu přes řeku Vltavu. Omezení by mělo skončit letos v srpnu,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) Barbora Lišková.

Dopravní situace kolem Barrandovského mostu je horší než v minulém roce, a to kvůli dalším opravám nedaleko. „Například u Lihovaru se staví Dvorecký most a kvůli tomu tam platí dopravní omezení,“ doplnil Lokaj. Provoz zde ale zůstává relativně plynulý, takže řidiči si počkají maximálně několik minut navíc.

Komplikace může přinést rekonstrukce části Průmyslové ulice ve Štěrboholech. Jde totiž o jednu z důležitých komunikací ve východní části Prahy, po které denně projede více než padesát tisíc vozidel. Uzavírka zkomplikuje cestu také do tamního nákupního centra. Oprava vozovky začne podle plánu TSK od 1. července a skončí na začátku září. Provoz bude veden v režimu 1+1 jízdní pruh v každém směru.

Stavba mostu i kanalizace

Na řadě míst už stavební práce a s nimi spojená omezení probíhají s tím, že potrvají i přes prázdniny. To se týká Komořanské v Modřanech, kde se opravuje silnice a zároveň plynovod. S omezením tam musí řidiči počítat do konce října.

Stavaři se také pustí do budování nového mostu v Božanovské ulici přes dálnici D11. „Začneme v době letních prázdnin, předpoklad je v srpnu, termín bude upřesněn. Práce zahájí instalace podpůrných konstrukcí a osazení nosníků, které budou tvořit část nosné konstrukce. To bude probíhat v krátkodobých nočních uzávěrách,“ dodala mluvčí TSK Lišková.

Řidiči musí nadále počítat i s omezením v Evropské ulici mezi Veleslavínem a Ruzyní, kde pokračuje výstavba nových sloupů a trakčního vedení pro budoucí elektrifikaci autobusové linky 119. Částečně bude nadále uzavřená oblast u Výstaviště kvůli modernizaci železniční trati.

S mírným zdržením lze také s jistotou počítat v Legerově u Národního muzea směrem k hlavnímu nádraží, kde se v jednom jízdním pruhu opravuje kanalizace. To se děje i na náměstí Míru, kde práce skončí v červenci.

Po celé letní prázdniny se také zkomplikuje průjezd Tuchoměřickou, Hornoměcholupskou, přidají se k tomu i práce v ulici K Žižkovu v Libni. Až do konce srpna bude pro auta uzavřená také Badeniho ulice na Hradčanech.

„Auta nezmizí. I menší oprava, která omezí kapacitu na nějaké zajímavé trase, může způsobit problémy, protože se začnou tvořit kolony. A doprava se chová jako kapalina. Jakmile ji někde zacpete, začne se rozlévat po okolí,“ dodal varování ke zmíněným opravám dopravní expert Lokaj.

Od stavebního ruchu si řidiči pro změnu odpočinou v Bucharově ulici v Praze 5, kde TSK v polovině července zprovozní nájezd na Rozvadovskou spojku. V oblasti ale musí motoristé počítat se zdržením v Radlické. „Odpoledne je tam zdržení směrem k městskému okruhu až dvacet pět minut. Kapacita absolutně nestačí,“ uzavřel Lokaj.