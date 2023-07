Z Bucharovy ulice rovnou na Rozvadovskou. Nová rampa zlepší výjezd z centra

„Po bezmála 43 letech pro motoristy otevíráme postavený, ale dosud nezprovozněný úsek Radlické radiály, která je součástí nadřazené komunikační sítě. Posledním otevřeným úsekem této sítě byl před osmi lety Tunelový komplex Blanka,“ sděluje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Novou nájezdovou rampou ulevíme dopravní situaci v křižovatce Bucharovy a Pekařské ulice. Tam se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku od Butovic často tvořily dlouhé kolony, které ovlivňovaly provoz na okolních křižovatkách i provoz páteřních autobusových linek MHD,“ dodává.

Dříve jen autoškoly

Celá akce, která zahrnovala vypracování projektu, nutné výkupy pozemků a samotnou výstavbu, trvala dohromady dva a půl roku. Délka nové rampy je zhruba 160 metrů. Navazuje na 300 metrů dlouhou, roky nevyužívanou část budoucí Radlické radiály.

„Úsek nikdy nebyl oficiálně v provozu. Sloužil pouze pro potřeby autoškol. Je to velmi efektivní využití zanedbaného pozemku, který tady byl,“ říká bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), za jehož působení byl projekt zahájen.

Kromě plynulejší dopravy přinesla rekonstrukce také jedno bezpečnostní vylepšení pro cyklisty. Dosud zde cyklopruh křížil sjezdovou rampu z Rozvadovské spojky a auta musela mnohdy i nebezpečně na poslední chvíli brzdit a dávat přednost cyklistům. Větší bezpečí nyní zajišťuje semafor a umístěné veřejné osvětlení v křižovatce Nárožní a Bucharovy.

„Nově budou mít místo původního cyklopruhu křížení s rampou zabezpečené světelnou signalizací s detekcí na samostatném odděleném cyklopásu,“ popisuje Hřib.

Dočasné řešení

Dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj ale upozorňuje, že celou oblast v žádném případě není možné označit za dopravně vyřešenou. Konec dálnice D5 je totiž jedním z takzvaných úzkých hrdel, tedy místem, které při vyšších intenzitách dopravy ucpává celou oblast. K tomu navíc dochází velmi často, a to v obou směrech, jelikož komunikace je jedním z důležitých tahů na západ a navíc se jedná o spojnici mezi Pražským a Městským okruhem.

„Nájezd na dálnici D5 je velmi vytížená komunikace, která si zasloužila úpravu, ale je to opravdu jen malý krůček k vyřešení všech dopravních komplikací v oblasti. Bucharova ulice je spojnicí s Plzeňskou a dále do Motola a na Vypich,“ popisuje Lokaj.

V opačném směru Bucharova vede směrem do Butovic, kde vyrostlo za posledních 20 let velké množství kancelářských budov a také množství bytů. Silnice dále vede k Radlické a na nájezd na Městský okruh, kde jsou kolony prakticky na denním pořádku, i tato oblast je dopravně velmi komplikovaná a kapacitně již mnoho let naprosto nedostačuje,“ dodává.

Nová rampa podle něj uleví okolním křižovatkám, ale není to všespásné řešení, ale pouze opatření do doby, než vznikne Radlická radiála. S touto myšlenkou také nový nájezd vznikl. Podle magistrátu se jedná pouze o dočasné řešení, které i přesto, že vyšlo zhruba na 50 milionů korun, po dostavění páteřní komunikace zase zmizí.

Vzhledem k tomu, jak dlouho se na radiálu bude čekat, to ale není vůbec na škodu. Město v tuhle chvíli řeší, jakou podobu by měla Radlická radiála mít, přičemž se ozývají také hlasy, které by chtěly v budoucnu velmi vytíženou silnici zahloubit.

„Cesta z Nových Butovic nebo ze Stodůlek přes Radlickou ulici je každodenním čekáním v kolonách, zejména v oblasti od nové budovy ČSOB směrem k Městskému okruhu, tam je každodenní zdržení v desítkách minut. Lidé žijící v této oblasti to musí snášet den co den. Oblasti by měla ulevit Radlická radiála, která by svedla veškerý dopravní proud pod zem a celou oblast Radlické a částečné i Bucharovy by měla zklidnit,“ nastiňuje ideální vizi budoucnosti Lokaj.