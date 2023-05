Má smysl snižovat ve městech rychlost na třicet? Odpoví expert v Rozstřelu

V Praze opakovaně demonstrují aktivisté za plošné snížení rychlosti na třicet kilometrů za hodinu. Mělo by to smysl? Zlepšilo by se životní prostředí, průjezdnost i bezpečnost chodců? V diskuzním pořadu Rozstřel odpoví ve středu 17. května od 12:30 expert na dopravní telematiku ze společnosti VARS Brno Tomáš Miniberger.