Chatu spisovatele Hrabala v Kersku koupí kraj za necelých 10 milionů

„Těší mě, že zastupitelé posvětili odkoupení takto významného objektu, díky kterému budeme moci život Bohumila Hrabala ještě více přiblížit veřejnosti. Rádi bychom, aby prostředí chaty bylo co nejvíc autentické,“ uvedl na webu kraje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci).

Protože ale od Hrabalových dob prošla chata i nevratnými stavebními úpravami, zapojí tvůrci expozice podle Švendy i moderní prvky jako je rozšířená realita, aby bylo možné vidět, jak interiér vypadal v době spisovatelova života.

Hrabalova chata bude svěřena k hospodaření Polabskému muzeu, jak bylo dohodnuto mezi Středočeským krajem a ministerstvem kultury.

Středočeský kraj se o Hrabalovu chatu zajímá od letošního léta, kdy se objevila v nabídce realitní kanceláře. Prodávající za ni požadoval 11,9 milionu korun. Při následných jednáních se podařilo cenu snížit.

Opoziční zastupitel za ANO Robert Bezděk podle ČTK poukázal na to, že cena obvyklá v daném místě by byla ještě nižší, a to necelých šest milionů korun.

Krajský radní pro kulturu Švenda však namítl, že objekt má nejen stavební, ale také kulturně-historickou hodnotu. Výslednou cenu považuje za kompromisní a ocenil, že zájemci dali přednost kraji před soukromými zájemci.

Hrabal a Kersko Kersko je součástí obce Hradišťko na Nymbursku. Sousedé z chatové osady byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela. Spisovatel chatu koupil v roce 1965. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu sousedům. Starosta obce Vlastimil Šesták uvítal, že se objekt dostane do majetku kraje a bude přístupný veřejnosti. Obdivovatelé Hrabalova díla si tak už chatu nebudou prohlížet jen z ulice, ale podívají se i dovnitř. "Široké publikum teď bude vědět, jak tam ten Bogan žil," ocenil Šesták. Dodal, že obec by na nákup nemovitosti neměla peníze. Zdroj: ČTK

Cena, za kterou bude Hrabalova chata odkoupena, dosahuje téměř deseti milionům. „Samotnou cenu objektu však považujeme s ohledem na jedinečnost za de facto nevyčíslitelnou, což potvrzují i posudky odborníků,“ dodal radní Švenda.

„Myslím, že jsme udělali pro kulturu naší země obrovský krok,“ řekla podle ČTK po hlasování hejtmanka Petra Pecková (STAN). Následovat by měl podpis kupní smlouvy, odkoupení chaty má být uhrazeno ještě z letošního rozpočtu.

Proběhla řada jednání také s Památníkem národního písemnictví nebo Ústavem pro studium totalitních režimů. Spolupráci na analýze zdrojů pro budování expozice přislíbil i Národní filmový archiv.

Na pozemku by zároveň měl vzniknout nový objekt se zázemím pro návštěvníky. V plném provozu by pak expozice v chatě spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku měla být v roce 2024.