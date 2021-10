Budeme spolupracovat, zní v memorandu mezi státem a krajem o Hrabalově chatě

„Poslední dobou máloco tak rozdělilo nejen kolegy, ale i veřejnost. Jedna část říká: bezpodmínečně to kupte, druhá část říká, že pozemek je předražen a stavba již není ve stavu, v jakém byla za Bohumila Hrabala. A říká: opravte nám silnice,“ uvedla hejtmanka Pecková.



„Všichni budeme mít odkaz Bohumila Hrabala na mysli a tohle (memorandum) je důležitý článek pro další jednání,“ dodala.

Po podpisu řekla, že není jasné, zda kraj chatu koupí. Jednání na kraji podle ní nejsou jednoduchá při dalších škrtech, které podle ní kraj činí. Podobná příležitost se podle ní nemusí desítky let opakovat, a ona sama by nebyla ráda, kdyby ji kraj nevyužil.

„Není to byznys, je to příležitost, kterou bychom chtěli využít, je to poslední místo, kde žil Hrabal, figurovalo v jeho textech. Může to být centrum pro vzpomínku, ale i pro život literatury do budoucna,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Podle něj česká literatura nemá tolik hvězd, které se prosadily ve světě.



„V Lipnici máme objekt, který připomíná Jaroslava Haška. Kundera žije v Paříži. Objekt, kde v Libni Hrabal žil, neexistuje. Takže jediné, co zbylo, je areál v Kersku. Nic dalšího se neobjeví,“ doplnil k tomu, proč je podle něj důležité Hrabalovu chatu získat. Na dotaz, proč chatu nekoupí stát, uvedl, že je třeba vědět, zda bude o daný objekt dobře postaráno v místě, kde se nachází, což podle něj dnešní memorandum naznačuje.

Radní pro kulturu Václav Švenda dnes uvedl, že jednání zastupitelstva o koupi chaty je naplánováno na 29. listopadu. „Čekáme na oficiální nabídku s aktuální cenou i s konstrukcí ceny, jaká bude případně sleva z původní ceny pro Středočeský kraj. Doufám, že kraj bude koupi realizovat,“ řekl.

Chata s pozemkem se v létě objevila v nabídce realitní kanceláře za 11,9 milionu korun. Chatu tedy plánuje koupit kraj, stát by měl pomoci s provozem a obsahovou náplní budoucí expozice. Na tom by se podílely příspěvkové organizace obou institucí – za kraj Polabské muzeum, za ministerstvo Památník národního písemnictví. V případě, že vyjdou plány kraje, by se expozice podle dnešních informací měla otevřít v roce 2024 či 2025, zpřístupnit objekt by se mohl již v příštím roce.

Kersko je součástí obce Hradišťko na Nymbursku. Sousedé z chatové osady Kersko byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela. Spisovatel chatu koupil v roce 1965. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu sousedům.