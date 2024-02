TSK představí plán prací na Barrandovském mostě, ve hře je sloučení dvou etap

Tiskové konference se zúčastní místopředseda představenstva TSK Josef Richtr, náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a zástupci vedení hlavního města.

„Původní scénář byl, že pokračujeme jednou částí mostu v roce 2024 a druhou polovinou v roce 2025. Scénář, který zvažujeme jako alternativní, spočívá v tom, že ty dvě etapy by šly za sebou. Stále by byla uzavřena pouze polovina mostu, rozsah dopravních opatření by byl takový, jak ho známe dnes, to znamená tři průběžné pruhy v každém směru, a čtvrtá etapa by plynule navazovala na třetí,“ uvedl loni v prosinci Jozef Sinčák, generální ředitel TSK s tím, že takto by se rekonstrukce o rok zkrátila.

TSK o této možnosti jednala s odborníky, rozhodnuto mělo být do konce ledna. V případe sloučení etap by letošní rekonstrukce mostu mohla trvat od dubna do konce letních prázdnin.

V roce 2023 TSK dokončila rekonstrukci jižní strany mostu ve směru od Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Práce trvaly od května do září a obešly se bez vážnějších komplikací.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede přibližně 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Rekonstrukce je rozložená do několika let a vždy trvá pouze část roku. První část oprav začala v roce 2022. Práce vyjdou za celé období na více než 590 milionů korun.