Už žádní plameňáci. Praha 1 chce zakázat turistům extravagantní kostýmy

Praha 1 dlouhodobě řeší problémy s rušením nočního klidu zejména opilými zahraničními turisty.

Usnesení 16. dubna schválili zastupitelé Prahy 1 na návrh předsedkyně výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Bronislavy Sitár Baborákové (Iniciativa občanů). Stojí v něm, že v případě kostýmů využívaných účastníky rozluček „... oblečení není součástí identity těchto osob a nepodléhá právu člověka oblékat se dle vlastní volby, ale naopak překračuje tím obecně akceptovatelné společenské konvence (např. z pohledu dětí, seniorů aj.)“

Jakým způsobem by probíhalo vymáhání případné vyhlášky, není známo. Možné řešení vzejde z diskusí magistrátu a městské části.

Vedení městské části i místním obyvatelům dlouhodobě vadí typ turismu zaměřený na návštěvy nočních podniků, kdy průvodci při takzvaných pub-crawls vodí návštěvníky doslova „od hospody k hospodě“. Asi nejvíce postiženou oblastí je Dlouhá ulice a její okolí, kde se nachází velké množství barů a nočních klubů.

Problém vnímá i Zábranský, návrh na vznik vyhlášky zakazující kostýmy nicméně za šťastný nepovažuje. „Chápu snahu Prahy 1 řešit problém pub-crawlů, také je vnímám za velmi obtěžující pro lidi žijící v centru Prahy. Ale nemyslím si, že to máme řešit zákazem dětinského chování účastníků rozluček se svobodou, kteří se oblékají do trapných kostýmů,“ napsal radní. Dodal, že ani neví, zda by taková úprava byla právně možná.

Opozice kritizuje vedení místní radnice za to, že pro řešení problému rušení nočního klidu nedělá dost. Podle zástupců vedení městské části je potřeba spolupráce magistrátu, a jednání jsou proto složitá. Místní obyvatelé mezitím ztrácejí trpělivost, například Štěpán Kuchta, jeden z dlouhodobě si stěžujících obyvatel Dlouhé ulice, v neděli zahájil na protest proti pasivnímu přístupu samospráv a úřadů protestní hladovku.

Praha 1 loni na krátkou dobu zavedla noční zákaz vjezdu aut mimo zásobování do části Starého Města právě kolem Dlouhé ulice. Obratem jej kritizoval primátor Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého radnice omezení neprojednala s hlavním městem. Opatření následně zrušil magistrátní odbor pozemních komunikací, městská část ho plánuje v blízké době zavést znovu. V minulém volebním období vedení města z popudu Prahy 1 jednalo také o omezení otvírací doby podniků v nejrušnějších oblastech centra, vyhlášku však magistrát nakonec neschválil.

Praha již v minulosti schválila vyhlášku týkající se buskingu, která zakázala pohyb na některých místech v centru města obřím maskotům nebo dělání bublin.