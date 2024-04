DPP už tramvaje nemusí rozebírat, do nového lakovacího boxu se vejdou celé

generální ředitel DPP Petr Witowski a technický ředitel Jan Šurovský. Box pro DPP postavila firma Metrostav DIZ.

„Praha patří ke světové špičce tramvajových provozů, a to jednak ve velikosti vozového parku, tak i v počtu přepravených cestujících, a my intenzivně investujeme do tramvajového provozu. Musíme ale investovat také do stávajícího technologického zázemí,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Budova s lakovnou měří na délku 131,2 metru, je široká více než osm metrů a vysoká téměř 13 metrů. V přízemí má tři lakovací kabiny, které jsou od sebe odděleny technologickými místnostmi pro ovládání boxu.

Každá kabina slouží pro něco jiného. V první technici dělají hrubou přípravu lakování a stříkání spodních částí. Ve druhé se pak zaměřují na broušení, tmelení nebo sušení. Ve třetí kabině pak zaměstnanci podniku tramvaj nalakují.

„V Hostivaři jsme měli doposud deset lakovacích boxů, které slouží pro lakování jednotlivých dílů nebo maximálně jednoho článku tramvaje nebo vozidla o maximální délce 18 metrů. Bohužel tato technologie nám neumožňuje lakovat vícečlánkové tramvaje délky 30 metrů,“ řekl Šurovský.

Každá z tří kabin je vybavena vzduchotechnikou s rekuperací a zvlhčovačem vzduchu. Mají také demineralizátor vody, který se používá pro lepší míchání barev, nebo vysavače. Z technických důvodů není box vybaven trolejí, tramvaje tak do něj budou tlačit a vytahovat speciální bateriová vozítka.

Do modernizace technologického zázemí vložil DPP v letech 2019 až 2023 přes 1,63 miliardy korun. „Postavili jsme novou opravárenskou halu, odstavnou plochu pro tramvaje, zmodernizovali pracovní lávky v opravně tramvají,“ řekl Witowski. Nyní podnik staví novou vozovnu v Hloubětíně.