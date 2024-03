Silničáři kontrolovali objízdné trasy Barrandovského mostu, opravili 300 výmolů

Celý víkend také budou v době mimo dopravní špičku silničáři chystat na mostě dopravní značení, malovat čáry na silnici nebo osazovat svodidla. „V současné době finišujeme s přípravami před uzavřením části mostu. Dáváme dohromady i objízdné komunikace, asi sedmdesát procent oprav máme hotovo. Bylo prořezáno křoví, aby bylo vidět na dopravní značky a vše bylo v maximální míře připraveno,“ komentuje náměstek ředitele technické správy komunikací (TSK) Josef Richter s tím, že na objízdných trasách silničáři napočítali okolo 290 závad.

Doporučené hlavní objízdné trasy během opravy Barrandovského mostu.

Omezení počtu jízdních pruhů ze čtyř na pouhé tři souvisí s urychlením rekonstrukce. Hlavní město se totiž rozhodlo v této stavební sezoně spojit poslední dvě etapy prací. „Sloučení dvou fází oprav do jednoho roku ve finále přispěje k většímu komfortu. Benefitem je, že už příští rok bude Barrandovský most opraven a na několik dalších desítek let to bude vyřešeno,“ komentuje předseda výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy Martin Sedeke (ODS).

Problémy mohou šoféři čekat na Jižní spojce a Modřanské

Potíže očekávají silničáři znovu zejména na Jižní spojce a na Modřanské. „Tam očekáváme zvýšené komplikace zejména v odpoledních hodinách. Ve špičce tam nebude dobrá situace,“ předpokládá dopravní inženýr TSK Michal Peterka. Stavebníci totiž budou muset zúžit do jednoho pruhu takzvanou ‚myší díru‘, která vozidla odvádí z mostu do Strakonické a do ulice K Barrandovu. „Problémy v oblasti ‚myší díry‘ mohou způsobovat kolony na Jižní spojce. Je důležité, aby řidiči jedoucí po mostě směrem na Smíchov používali levý jízdní pruh vedený v protisměru,“ říká Peterka.

Následujícího půl roku nebude možné najet na most po rampě ze Strakonické, přestože byla opravena už před dvěma lety. Cílem je především zjednodušit dopravu, snížit počet aut přímo na mostě a zamezit kapacitním problémům. Řidiči cestou do Braníku mohou místo toho využít vratnou rampu u Lihovaru. Pro bližší cíle zejména v okolí Braníku doporučují odborníci kromě této náhradní trasy například využít Pražský okruh a následně sjezd u Písnice pro cesty do Modřan.

Rychlejší, než se očekávalo

„Stejně jako v minulých letech budeme mít připravená odtahová vozidla, když k něčemu dojde, odtáhnou řidiče zdarma na nejbližší odstavné parkoviště. Kdyby náhodou přišlo nečekaně zimní počasí, máme i pluh,“ dodává Richter. Zatímco ve třetí etapě bude uzavřena severní část severního mostu, ve čtvrté etapě dojde k uzavření jižní části severního mostu. K přechodu mezi jednotlivými fázemi by mělo dojít na začátku června. Po celou dobu zůstanou pro řidiče zachovány tři jízdní pruhy.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi lety, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se pak uskutečnily loni a předloni. Opravy TSK původně naplánovala i na rok 2025, nakonec ale všechny práce stihne letos. „Když se to povede, příští rok budeme provádět jen sanační práce, které nebudou omezovat provoz na mostě,“ dodává Richter.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede okolo 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Česku. Rekonstrukce stavby za 594,5 milionu korun je rozložená do několika let, vždy trvá jen část roku.