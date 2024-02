Při opravě Barrandovského mostu se od 11. března uzavře rampa ze Strakonické

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Několikaletá oprava mostu má letos skončit, práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin, uvedla už dříve TSK.

Cílem uzavření rampy ze Strakonické je podle Hřiba s Peterkou zjednodušit dopravu na mostě tím, že ubude jeden z možných příjezdů na něj. Zároveň se tak sníží počet aut přímo na mostě.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku a severní, po kterém jezdí v opačném směru.

Auta využijí vratnou rampu na Lihovar a objízdné trasy na Pražském okruhu

Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni. Most z roku 1983 denně přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější most v Česku.

„Oprava významně zasáhne do dopravy v Praze, to si nebudeme lhát, přestože to je velice dobře připravené. Ta nejkritičtější fáze je ta úvodní, těch prvních pár dnů, než si to řidiči takzvaně najedou,“ řekl Hřib. Řidiče zároveň vyzval k ohleduplnosti a pokud nemusí, aby se mostu vyhnuli.

Po rampě ze Strakonické přijíždí denně v průměru 13 tisíc aut, zatímco z Barrandova na 22 tisíc aut. V případě, že by na most najížděla auta ze Strakonické, ze Smíchova i z Barrandova a zároveň bude snížen počet jízdních pruhů na mostě, auta se na něj podle TSK nevejdou.

„V modelech jsme se zaměřili na porovnání variant a výsledky vyšly jednoznačně pro uzavření rampy ze Strakonické, kdy jsme schopni těch 13 tisíc vozidel obsloužit po vratné rampě na Lihovar a po objízdných trasách po Pražském okruhu,“ řekl Peterka.

Zavření rampy podle něj zároveň přispěje k vyšší bezpečnosti na mostě. Auta ze Strakonické se totiž nebudou muset připojovat na začátku mostu spolu s auty ze Smíchova a Barrandova, ale zapojí se do proudu aut ze severu již u Lihovaru.

Na samotném mostě budou řidiči stejně jako v předchozích fázích oprav jezdit v každém směru ve třech namísto čtyř pruhů. Ve směru z Jižní spojky tak auta v levém pruhu přejedou do protisměru. Uzavřen bude v letošní první fázi také jeden pruh v takzvané myší díře, kterou řidiči jezdí směrem na Barrandov a Strakonice.

Úplný a přesný scénář změny značení zatím TSK nemá, nicméně podle náměstka ředitele Jiřího Hájka se tak stane v noci a problémy na mostě by tak neměly nastat.

TSK původně počítala s tím, že opravy skončí až příští rok, minulý týden ale oznámila, že sloučila zbylé práce naplánované pro roky 2024 a 2025 do jednoho roku. Přechod z původní třetí do čtvrté fáze oprav je plánován na začátek června.

Po dobu oprav budou pro případ nehody na obou koncích mostu připravena odtahová auta. K dispozici bude kvůli případným změnám počasí rovněž jeden sypač. TSK již vypracovala změny systému semaforu v kritických místech v okolí opravy a v případě MHD pak bude posílena tramvajová linka číslo 21. Změny čekají také autobusy číslo 125 a 170.