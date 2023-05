Počasí bude mít zásadní vliv, říká k opravám Barrandovského mostu šéf TSK

Proč tolik záleží na počasí?

Déšť je špatný začátek. Řidiči nedostanou šanci, aby si mohli zvyknout na novou situaci, v klidu zjistit, kde sjet, kde najet do jiného pruhu. Předpověď čeká v pondělí ráno zataženo a déšť a my čekáme na mostě dopravní komplikace. Optimální by bylo deset dní, dva týdny bez špatného počasí, aby si řidiči osahali jednotlivé trasy.

Z čeho máte obavy?

Že vlivem nepříznivého počasí, primárně deště, vyrazí více aut. Po zkušenosti z minulé etapy, kdy to nebylo tak špatné, budou všichni čekat, že to zase nějak dopadne, a vyjedou. Vlivem těchto faktorů hrozí, že první dny nastanou lokální dopravní kolony. A že v nich řidiči stráví třeba i desítky minut.