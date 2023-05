Začala další etapa opravy Barrandovského mostu. Doprava houstne, řekl Hřib

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Doporučuji všem, aby se Barrandovskému mostu vyhnuli, případně minuli špičku či využili náhradní MHD,“ uvedl na Radiožurnálu ke stávající situaci v pondělí ráno Hřib.

Podle něj během pondělního rána doprava v Praze kvůli deštivému počasí houstne, a to zejména na příjezdových cestách.

„Spoje MHD jsou posíleny, například linka 121 a 125. Došlo k přidání preferenčních opatření na Jeremenkově a Modřanské a přidání pruhu na Strakonické, kde je vyhrazen pruh pro autobusy. MHD v Praze je na opravy mostu připravena,“ komentoval.

PID @PIDoficialni Aktuální stav MHD v okolí Barrandovského mostu zatím na žádné drama nevypadá, přesto doporučujeme víc než kdy jindy sledovat https://t.co/U0VQQS6asx, kde si můžete vyfiltrovat vaši oblíbenou linku a sledovat aktuální pohyb vozidel v reálném čase.

Rekonstrukce mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu Kč. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Práce potrvají do 14. srpna

Rekonstrukci dělníci zahájí frézováním vozovky nebo demontážemi některých částí mostu. Opravena bude kromě vozovky izolace mostu, nové římsy a dělníci zasanují spodní část nosné konstrukce nebo opěry barrandovské rampy.

Vytvořena bude také tzv. vyrovnávací vrstva ze speciálního betonu, jež dorovná rozdíly ve výšce betonu, který je v té které části mostu jinak silný. S nutností vytvoření vyrovnávací vrstvy totiž projekt původně nepočítal, neboť podle dokumentace nebyl problém do zahájení prací znám.

Řidiči budou moci využít objízdné trasy přes Pražský okruh, kdy bude otevřen sjezd do Písnice. Rozšířena již byla sjízdná rampa z Modřanské na Jižní spojku.

Stejně jako loni bude v provozu vratná rampa u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Posílena bude po dobu oprav MHD, kdy budou ve vybraných ulicích provizorní vyhrazené pruhy pro autobusy. Zvýší se preference MHD v křižovatkách.

Letošní práce na Barrandovském mostu mají trvat do 14. srpna, tedy 92 dní. „Stát se může ledacos, protože jde o rekonstrukci. My máme rezervu asi polovinu měsíce, do konce srpna. Myslím si, že se všechno stihne do konce prázdnin, ale jsme závislí na počasí,“ doplnil Hřib.