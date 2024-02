Za vraždami ve Studni StB nestála. To mi ukázalo cestu, říká badatel Mareš

Prozradíte klíč, kterým otevíráte čtenářům bránu k záhadám případů řešených ve vašich knihách?

Nedokážu říci, zda existuje klíč, podle kterého si témata vybírám. Pohání mě zvědavost. Když se o případu dozvím, musí mně zaujmout. Často probíráte jednu věc a off record padne zmínka: „Jó, to se ještě u nás stalo…“. To bývá spojnice. Obvykle se člověk potká s někým, kdo hodně ví a máme i společný zájem. A od povídání vede linka od jednoho případu ke druhému.

Mohu dokázat, že Leopold Hilsner nezavraždil Anežku Hrůzovou.