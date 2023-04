Dopravní podnik nakoupí hybridní autobusy, v provozu se objeví příští rok

Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková. S vítězem tendru uzavřel DPP tzv. rámcovou smlouvu, což znamená, že nebude muset nakoupit všechny vozy, ale v případě potřeby pouze část z nich. První autobusy se v metropoli objeví v příštím roce.

Hybridní autobusy měří 18 metrů, váží 28 tisíc kilogramů a jedou nejvyšší rychlostí 99 kilometrů v hodině. Vozy jsou nízkopodlažní se třemi nápravami, mají čtyři dvoukřídlé dveře a vejde se do nich 130 cestujících, z toho 35 míst je k sezení. Kromě spalovacího motoru jsou vybaveny automatickou převodovkou s elektromotorem, který funguje zároveň jako generátor energie, a pomáhá tak například při rozjíždění nebo slouží pro rekuperaci energie při brzdění. Autobusy jsou vybaveny baterií, kterou lze dobíjet.

„Jsou to na jedné straně nízkoemisní vozidla, na straně druhé je v případě blackoutu či jakékoliv nenadálé situace v elektrické rozvodné síti budeme moct bez zásadních omezení vypravovat do provozu, a zajišťovat tak základní dopravní obsluhu. Díky těmto autobusům si budeme moct do budoucna zachovat určitou nezávislost na nabíjecí infrastruktuře a diverzifikovat potenciální rizika,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

S vítězem uzavřel podnik rámcovou smlouvu, která ho nezavazuje k odběru minimálního počtu vozidel. Kolik jich nakonec koupí, se teprve rozhodne, avšak podle Jana Barchánka z DPP lze předpokládat, že je nakoupí všechny.

Podnik testuje a nakupuje vozy na alternativní pohon dlouhodobě. Letos v polovině ledna například zahájil provoz elektrobusu, který vyjel ze zastávky Želivského na lince 213.

Na začátku ledna začala stavba trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Stavba by měla trvat asi deset měsíců. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140. DPP také otestuje autobus na vodík.