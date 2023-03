Odpolední pochod aktivistů za omezení rychlosti zkomplikuje dopravu v Praze

„Prosíme řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku pro průjezd složek IZS a v uvedeném čase se této lokalitě, pokud možno, zcela vyhnuli,“ píší policisté na Twitteru.

Demonstranti mají svůj pochod začít v pět hodin odpoledne od náměstí Míru, poté projdou celou Žitnou ulici až ke Karlovu náměstí. Odtud míní pokračovat k nábřeží řeky Vltavy, podél kterého dojdou až na Mariánské náměstí.

Celá akce má podle twitterového účtu organizátorů trvat do šesti hodin.

O možném snížení rychlosti v Praze také mluvil v dnešním vydání diskuzního pořadu iDNES.cz Rozstřel náměstek primátora Zdeněk Hřib. „Určitě podporuji třicítku v obytných čtvrtích, kde to zavádějí městské části. Některé jsou v tom mnohem aktivnější než jiné. Některé mají rezervy. Takže ano, jsem pro třicítku v obytných zónách, mimo hlavní tahy,“ prohlásil Hřib.

„Ve vedlejších ulicích by se zklidnil provoz. Ale dejme tomu: magistrála, okruhy, obchvaty, tohle všechno by bylo vyjmuto. Asi tak, jako je to v Paříži. Každopádně tady u nás o tom rozhodují silniční správní úřady na městských částech, které už postupně třicítky zavádějí. A ano, v některých městských částech by asi mohly být aktivnější,“ řekl náměstek.

Aktivisté v posledních týdnech svým průvodem zablokovali dopravu v centru města města již několikrát, často si vybrali za místo magistrálu. Minulé demonstrace z organizace Poslední generace vedl aktivista Arne Springorum. Organizaci jde hlavně o větší klid v Praze a větší bezpečnost.

„Třicítka pro Prahu je o tom omezit plošně rychlost v Praze na třicítku tak, jak to mají už jiná velkoměsta v Evropě,“ řekl Springorum. „Zavést třicítku je bezpečnější, snižuje to emise, je menší hluk. Ty výhody jsou obrovské,“ řekl k blokaci magistrále, která se udála v začátcích března.

Zároveň je podle něj cílem, aby po pražské magistrále mohli jezdit cyklisté a byla přístupnější i chodcům.