Za znásilňování nezletilých dcer dostal muž ze Sokolovska devět let vězení

Přes 2,4 milionu korun musí podle plzeňského krajského soudu zaplatit muž ze Sokolovska dvěma nevlastním a jedné vlastní dceři. Podle rozsudku nezletilé dívky osmačtyřicetiletý muž znásilňoval několik let. Soud muže poslal na devět let do vězení.