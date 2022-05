V kraji je 33 tisíc starých kotlů, dotace na výměnu jsou pro desetinu z nich

V regionu je ale desetkrát víc kotlů, které v blízké budoucnosti budou muset jejich majitelé vyměnit, protože nebudou vyhovovat legislativě.

„Dotaci na výměnu kotle považuji za výhodnou, protože zájemci mohou díky ní téměř plně pokrýt pořizovací cenu kotle a zároveň vyhovět legislativě. V září letošního roku totiž končí možnost využívat takzvané staré kotle,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Bernard.

O dotace bude možné žádat od poloviny května do konce letošního srpna. Žádost mohou podat i zájemci, kteří si topné těleso pořídí do dvou let od podání žádosti. Nemusí si tedy zoufat třeba ti, kterým instalační firmy oznámí, že třeba montáž tepelného čerpadla proběhne nejdříve za šest až osm měsíců, což se dnes obvykle děje.

Bernard připomněl, že výměnou kotle lidé ve svém městě či obci pomohou životnímu prostředí. Starý kotel nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 si žadatel může vyměnit za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu.

Na tepelné čerpadlo dotace až 180 tisíc

Na čerpadlo může získat dotaci maximálně 180 tisíc korun, na kotel na biomasu 130 tisíc, na plynový kondenzační kotel 100 tisíc. Dotaci lidé získají na výměny provedené od 1. ledna 2021 ve výši 95 procent nákladů, a to do maximální výše dotace.

V případě plynových kondenzačních kotlů je dotace možná, jen když topné těleso zájemci už vyměnili nebo už mají v ruce závaznou objednávku, na které je datum od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.

A jaká je šance koupit tepelná čerpadla, o která je kvůli úspornému provozu největší zájem? Martin Mazal z Instalatérství M&T v Plzni uvedl, že zájem o tepelná čerpadla je v současné době obrovský a minimální dodací lhůta je proto u jeho firmy půl roku. „Měl jsem objednáno 80 tepelných čerpadel a bylo mi řečeno, že mi jich pošlou patnáct, v červenci kolem dvaceti a v září a říjnu čtyřicet,“ sdělil Mazal.

„Obchodníci nejsou schopni je včas dodat. Jsou prý dokonce výrobci, kteří dodací lhůty odhadují na 12 až 16 měsíců,“ nastínil Mazal. „Jsem dost velký odběratel, proto moje dodací lhůty nejsou tak dlouhé jako u menších firem,“ popsal.

V uplynulých třech dotačních vlnách uspokojil Plzeňský kraj každého, kdo měl o ekologický zdroj vytápění zájem. Od roku 2016 dostalo dotaci 7 031 lidí, vyčerpáno bylo 790 milionů korun. Většinu peněz poskytla Evropská unie. Z toho šlo 51 procent peněz na tepelná čerpadla, 17 procent na plynové kondenzační kotle.

Výměnu potřebuje zhruba 33 tisíc kotlů

K výměně zbývá v Plzeňském kraji zhruba ještě 33 tisíc nevyhovujících kotlů. Nově ale mohou žádat jen nízkopříjmové domácnosti. Základním kritériem je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, to je 14 242 Kč čistého na osobu měsíčně.

Výjimku mají domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří na dotaci dosáhnou i bez doložení příjmů. Podmínkou k získání dotace je vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti.