Neumím si to vysvětlit, říká žena obžalovaná za popálení dětí při pokusu

Osmačtyřicetileté Martině Skočilové a o sedm let mladší Lucii Skořené hrozí až čtyři roky vězení za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„V rámci příměstského tábora, kterého se účastnilo 23 dětí, se obě obžalované domluvily, že na pěti stanovištích zopakují pokus zvaný faraonův had, a to v nedostatečném časovém odstupu. Při dolévání lihu do ohniště, kde byly zbytky faraonových hadů, došlo k prudkému vzplanutí par, což mělo za následek popálení tří dětí v těsné blízkosti,“ uvedla státní zástupkyně Ivana Dragunová s tím, že ženy nezabezpečily, aby děti přihlížely pokusu z bezpečné vzdálenosti.

Při výbuchu, ke kterému došlo v srpnu 2019, se popálily dvě dívky a jeden chlapec. Nejhůře dopadla šestiletá dívka, kterou lékaři letecky transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze na popáleninovou kliniku. Holčička utrpěla hluboké popáleniny 2. a 3. stupně na 43 procentech těla. Následky má dodnes.

Martina Skočilová u soudu odmítla vypovídat s tím, že by to psychicky nezvládla.

„Je mi líto, že se to stalo, že se děti na táboře zranily, ale cítím se nevinná,“ řekla druhá obžalovaná Lucie Skořená. „Neumím si vysvětlit, jak se neštěstí stalo,“ uvedla.

Podle její výpovědi dodržovaly obě vedoucí tábora bezpečnostní opatření a děti neustále upozorňovaly, aby si držely odstup, protože se bude pracovat s ohněm.

„Děti jsme poučily, že budou všichni stát daleko a že pokud někdo neuposlechne, bude okamžitě vyloučen z této aktivity. Dětem jsme rozdaly brýle, které se používají ve školních laboratořích,“ popisovala osudný den.

Rodiny požadují odškodnění

Při chemickém pokusu zvaném faraonův had se zapálí směs cukru, jedlé sody a etanolu a dojde k chemické reakci, při které látka zvětšuje svůj objem a připomíná hada.

„První pokus se příliš nezdařil, neudělal se takový efekt, který bychom čekaly. Počkaly jsme, až to kompletně dohoří, a udělaly druhý pokus,“ vzpomínala Skořená.

U pátého stanoviště ale došlo k výbuchu. Ve chvíli, kdy oheň zasáhl děti, byla mladší obžalovaná podle svých slov otočená zády. Pak prý viděla, jak kolegyně nese šestiletou dívku, obě se snažily držet hořící oděv od jejího těla a sundat ho z ní.

Rodiny popálených dětí se přihlásily s nárokem na odškodnění. Nejvíc požaduje rodina nejvážněji zraněné dívky, která chce odškodné 6,5 milionu korun, zdravotní pojišťovna nárokuje škody za 1,4 milionu.

Soud bude pokračovat v příštích měsících.