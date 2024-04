Prezident má absolutní imunitu. Trump zaměstnal Nejvyšší soud, věří v průtahy

Trumpův právník John Sauer podobně jako u odvolacího soudu i ve čtvrtek čelil otázkám soudců ohledně hypotetických scénářů, v nichž hlava státu přijme úplatek, prodá státní tajemství nebo nařídí převrat či atentát, napsala agentura Reuters.

„Někdo řekne: ‚Dám vám milion dolarů, když se stanu velvyslancem v jakékoli zemi,‘“ uvedl jeden příklad předseda Nejvyššího soudu John Roberts. Sauer reagoval slovy, že přijetí úplatku není součást výkonu prezidentské funkce, a proto by se na to jeho výklad imunity nevztahoval. „Přijetí úplatku není oficiální akt, ale jmenování velvyslance rozhodně do oficiálních povinností prezidenta spadá,“ odvětil Roberts.

Trump a jeho tým prezentují teorii, že exprezident nemůže být stíhán za skutky spadající do výkonu funkce, není-li předtím za stejné činy odvolán z funkce na základě ústavní žaloby. Do oficiálních činů přitom zahrnují i snahu zablokovat schválení výsledků prezidentských voleb roku 2020, po nichž Trump odmítl uznat porážku. Kvůli těmto snahám loni Trumpa obžalovala velká porota na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe.

Nejvyšší soud se dosud takovou otázkou nezabýval. Až do loňského roku nikdy žádný exprezident trestním obviněním nečelil. Většina expertů podle médií nečeká, že by se Nejvyšší soud s Trumpovou interpretací prezidentské imunity ztotožnil. Důležité ale bude také to, jak rychle soudci rozhodnou a zda například věc nevrátí k dalšímu projednávání nižším soudům.

Pro Trumpa bylo úspěchem už to, že se Nejvyšší soud v únoru rozhodl otázkou zabývat. Tento krok totiž výrazně snížil pravděpodobnost, že federální volební obžaloba dospěje k verdiktu před listopadovými volbami, v nichž chce Trump usilovat o znovuzvolení jako kandidát Republikánské strany. Pokud soud v nejbližších týdnech nerozhodne proti bývalé hlavě státu, bude dokončení procesu před volbami prakticky vyloučeno.

Analytici agentury AP a deníku New York Times soudí, že většina nejvyššího soudu se zdála být k Trumpově teorii o absolutní imunitě skeptická, rychlý verdikt se však podle nich nerýsuje.

Smithova obžaloba vznesená ve Washingtonu je označována za nejdůležitější ze čtyř sad obvinění, kterým Trump čelí. Exprezidentovi připisuje čtyři zločiny včetně spiknutí s cílem odepřít Američanům volební právo a snahy narušit chod Kongresu. Obvinění pramení z Trumpova nátlaku na aktéry volební schůze Kongresu 6. ledna 2021 nebo z plánu předložit zákonodárcům falešné seznamy volitelů, které mu připisovaly vítězství ve státech, kde prohrál.

Trump veškerá obvinění své osoby označuje za spiknutí s cílem narušit jeho předvolební kampaň. V té si již zajistil vítězství v republikánských primárkách a je téměř jisté, že se v souboji o Bílý dům znovu utká s demokratem Joem Biden, tedy současným prezidentem.