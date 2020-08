Bývalého zaměstnance soudí za vraždu šéfa, motivem byla zřejmě výpověď

Sedmačtyřicetiletý Roman Vladař přišel o práci loni 23. prosince, důvodem bylo to, že předtím dostal v zahraničí zákaz řízení. K vraždě svého bývalého šéfa se podle spisu odhodlal letos 29. ledna ráno.

V bytě si vzal 31 centimetrů dlouhý nůž a vyrazil na čerpací stanici na okraji Klatov, která stojí hned vedle areálu dopravní firmy.

„Vyčkával na příjezd majitele firmy. Měl v úmyslu ho usmrtit za to, že byl propuštěn, a poté nemohl najít nové zaměstnání. Když poškozený přijel osobním vozem do firmy, zaparkoval a vystoupil, obžalovaný k němu rychle přišel zezadu a nožem ho čtyřikrát prudce bodl do zad a hrudníku. V důsledku zranění došlo ke vykrvácení a k okamžité smrti poškozeného,“ uvedl státní zástupce.

Dvě bodnutí vedla zezadu k páteři, jedna rána přeťala žebro, došlo k rozříznutí plicní tepny. I když se na pomoc čtyřiapadesátiletému zraněnému seběhli lidé z firmy, zranění byla tak vážná, že neměli šanci jej zachránit.

Útočníka jeden ze zaměstnanců odzbrojil a držel až do příjezdu policistů.

V průběhu vyšetřování se muž k činu přiznal.

Den před vraždou shořelo bývalé manželce obžalovaného osobní auto. I když žena nevylučovala, že to mohl udělat její bývalý muž, ten ale vše popíral. Policisté na jaře případ odložili s tím, že pachatele nezjistili.

V klatovské firmě našli zavražděného muže (29. 1. 2020)