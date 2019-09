Za pobodání šoféra kvůli couvání dostal agresor jedenáct let a musí platit

„Obžalovaný se odsuzuje k jedenácti letům odnětí svobody. Pro výkon se zařazuje do vězení se zvýšenou ostrahou. Dále se mu uděluje trest propadnutí nože, povinnost zaplatit přes 200 tisíc zdravotní pojišťovně a zaplatit náhradu nemajetkové újmy poškozenému přes 260 tisíc korun,“ řekl soudce.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Potyčka se stala loni 7. prosince před restaurací U Chřestýše v Jablonského ulici v Plzni. Obžalovaný podle spisu vyšel z podniku a zaútočil na řidiče dodávky a jeho spolujezdce.

Koníček měl ten den vypito několik piv. Nejprve se doma pohádal s družkou a matkou a ve vzteku rozbil televizi. Chtěl se jít uklidit do náklaďáku, se kterým jezdil a který stál na Slovanské aleji. Cestou ale narazil na restauraci U Chřestýše a zašel dovnitř. Do lokálu za ním přišly přítelkyně i kamarád.

Čtyřicetiletý šofér se po 17. hodině snažil vycouvat z parkovacího místa na rohu ulic Jablonského a Rubešovy. Koníček se ale zády o dodávku opíral a začal být vulgární.

„Šel jsem si s přítelkyní zakouřit ven. Stáli jsme za dodávkou a ta se najednou rozjela dozadu a narazila do mě. Asi jsme stáli v mrtvém bodě, že nás neviděl. Bouchl jsem do sajtny, auto zastavilo a šofér vystoupil. Řval jsem na něj, ať vrátí řidičák, když najíždí do lidí, a on řval na mě. Pak mě natlačil na zeď,“ popsal obžalovaný Koníček a řekl, že si nepamatuje, že by na šoféra vytáhl nůž a bodl ho.

Podle státního zástupce ale Koníček začal na oba muže ve vozidle nadávat a udeřil do předních dveří u řidiče.

„Řidič vystoupil, šel k obžalovanému a došlo mezi nimi ke slovní rozepři. Koníček pak vytáhl z kapsy nůž a poškozeného dvakrát bodl do hrudníku,“ popsal státní zástupce.

Záběry z místa činu:

Zraněný muž se pak šel schovat do domu, kde má kancelář. Mezitím útočník slovně zaútočil na spolujezdce a zeptal se ho, jestli nechce taky bodnout. Ten se z obavy o svůj život zavřel v dodávce.

Zraněného muže převezla záchranná služba do nemocnice. Čepel nože mu poškodila dvě tepny a poranila plíce. Musel být okamžitě operován.

Koníček pak odešel pryč. Policisté ho dopadli za necelé čtyři hodiny v kabině nákladního vozu, kam se šel vyspat.