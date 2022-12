Ceny vody letí strmě nahoru, v Myslince zaplatí za kubík až 159 korun

Vodárenství s nejvyššími cenami v kraji charakterizují například Břasy na Rokycansku. I tam dotují svoje vodárenství z rozpočtu. Cílem jsou hlavně opravy vodovodních a kanalizačních trubek. Jak uvedl starosta Břas Miroslav Kroc do oprav trubek potřebují ročně investovat kolem osmi milionů korun. Délka potrubí je v obci s 2 300 obyvateli totiž 50 kilometrů, což je 22 metrů na hlavu.

„To se s hustě obydleným městem typu Plzně nedá srovnat, u nás je to na počet obyvatel mnohem víc. Kdybychom veškeré opravy zahrnuly do ceny vody, dostali bychom se na částku kolem 190 korun za kubík,“ vypráví starosta.

Letos za 111 korun, příští rok za 129 korun

V roce 2023 bude přitom vodné a stočné 129 Kč s DPH namísto loňských 110,80 Kč za kubík vody. Znamená to zdražení o 16,5 procenta. Krocovým cílem je hlavně snižovat úniky vody z potrubí.

Výsledky investic jsou ale v Břasích znát. Ztráty vody zde měli 30 procent, za čtyři roky se dostali na 20 procent vody, které z potrubí uteče bez užitku. „Jsme šťastní, že jsme ztráty snížili, protože jsme ušetřili jeden vrt,“ vypráví starosta. Doufá, že se dostane na celorepublikový průměr 15 procent.

Na této hodnotě je třeba vodárenská infrastruktura v Plzni. Kroc připomněl, že obec trubky pronajímá Vodárně Plzeň, která inkasuje peníze za vodu a obci pak platí roční nájem tři miliony korun. Obec k tomu přidá zhruba dvakrát tolik a pak rozhodne, co bude Vodárna Plzeň za obecní peníze opravovat. Je to podle starosty dobrý model, který přispívá k tomu, že má obec trubky pod kontrolou.

To se ale nedá říci o zhruba čtyřech desítkách obcí v okrese Plzeň-sever, které vložily vodárenskou infrastrukturu do firmy Vodárenská a kanalizační (VaK). Výměnou za to dostaly akcie firmy, která stanovuje ceny vody, opravuje infrastrukturu a rozhoduje i o tom, kde se budou trubky opravovat.

Když některé obce uvažovaly o vystoupení ze společnosti, aby si mohly s potrubím dělat, co uznají za vhodné a rozhodovat i o ceně vody, třeba jako to dělají Břasy, pohořely.

„Obecní právník nám řekl, že vystoupit nejde vůbec nebo strašně komplikovaně. Je podivné, že nejde vystoupit. Z každého svazku by přece mělo být možné vystoupit. Kdyby to šlo, vystoupili bychom hned,“ říká starosta Kralovic Karel Popel.

V Myslivce zaplatí až 159 korun

Obec Myslinka na Plzeňsku s necelými 260 obyvateli se stává smutným rekordmanem - příští rok bude mít jedny z nejdražších sazeb za vodu z celé republiky. Z nynějších necelých 139 korun se zvýší cena na 153 až 159 korun s DPH.

O moc lépe na tom nejsou ani další obce v okrese - například v Rybnici si lidé od ledna rovněž připlatí 10 až 15 procent, voda bude stát 142 až 148 korun včetně daní. Ve srovnání s Klatovy, kde bude cena příští rok 79,46 s DPH za kubík, je to zhruba dvakrát tolik.