Většina obcí na Plzeňsku se vzdala trubek, teď má dražší vodu než ostatní

Padesátka obcí z okresu má svou vodárenskou infrastrukturu ve společnosti Vodárenská a kanalizační a.s. (VaK). V její správní radě sedí osm zástupců těchto obcí, většinou starostů. Ředitelem je rovněž politik, neuvolněný místostarosta Vejprnic Petr Váchal.

Obce cenu vody začínají více řešit. „Snažíme se najít nějakou cestu, jak mít na cenu vody větší vliv. Neustále musím lidem na zastupitelstvu vysvětlovat, proč máme tak drahou vodu,“ říká starosta Kralovic Karel Popel.

Sám ve správní radě VaKu není a z titulu vlastníka několika procent akcií této společnosti cenu vody nemůže moc ovlivnit.

Kralovice začaly problém řešit tím, že část trubek vybudovaných v posledních letech do VaKu nevložilo. „Voda je o něco levnější, navíc nám Vodárna Plzeň, která infrastrukturu provozuje, za pronájem platí. Opravy ale musíme řešit sami,“ vysvětluje Popel.

Čím větší spotřeba, tím je voda levnější

Ředitel společnosti VaK Petr Váchal již dříve uvedl, že na cenu vody má vliv i míra spotřeby. Čím více lidí vodu odebírá a čím větší spotřebu mají, tím je levnější. Právě to je podle Váchala kámen úrazu severního Plzeňska.

„Vysoká cena je dána hlavně nízkým osídlením. Provozní náklady se rozpočítávají mezi malý počet odběratelů,“ vysvětlil. Na cenu má podle Váchala velký vliv i fakt, že v oblasti nesídlí dost firem, které by zvyšovaly spotřebu a cenu vody pro domácnosti tak snižovaly.

Infrastrukturu VaK provozuje Vodárna Plzeň. Ta za pronájem musí platit buď VaKu nebo obcím, které dosud majetek na tuto firmu nepřevedly. „Nájemné VaK využívá výhradně na obnovu sítě,“ vysvětlil Váchal, proč tento příjem nelze využít ke snížení ceny pro obyvatele.

Jednou z mála obcí, které vodovod do VaKu nevložily, jsou Kožlany. Za vodné a stočné zde lidé platí 54 korun za kubík vody, tedy méně než polovinu oproti obcím obhospodařovaným VaKem.

„Naši předchůdci před zhruba 30 lety vodovod po jeho vybudování do firmy nevložili a my to také odmítáme,“ uvedl starosta Václav Kratochvíl. Obec podle něj na vodném a stočném vybere ročně kolem 2,5 milionu korun. Musí ale z rozpočtu vyplatit 1,5 milionu korun do fondu oprav. Tuto částku do ceny nezahrnuje.

Některé obce vodovod do VaKu odmítají vložit

„Částečně tedy vodu dotujeme z rozpočtu,“ dodal Kratochvíl. Důležité pro město podle něj je, že na rozdíl od obcí v okolí má na cenu vody vliv a zatím to i s 1500 obyvateli finančně zvládá.

Zatímco Kožlany o převod trubek do VaKu nechtějí ani slyšet, mnoho obcí tam v posledních letech vstoupilo. Na probíhající masivní přesun obecních majetků za stamiliony do VaKu upozorňují Piráti. „Obce v okrese Plzeň-sever přestávají mít kontrolu nad svou vodohospodářskou infrastrukturou a ztrácí příjem do obecních pokladen za její pronájem,“ uvedl předseda krajského finančního výboru Jiří Pek z Pirátů.

Stížnosti na tyto praktiky nedávno řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Nic jsme neporušili, ÚOHS to v uplynulých dnech potvrdil,“ sdělil člen správní rady VaK a neuvolněný starosta Vejprnic Pavel Karpíšek.

Trestní oznámení

Zastupitel Plas Jiří Škop podal kvůli VaKu trestní oznámení na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně. „Určité skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby,“ stojí v trestním oznámení.

Podle Škopa není možné, aby starostové či místostarostové brali plat v obci i v akciové společnosti. „Vyplácení odměn potvrzují údaje z účetních závěrek společnosti. Společnost vyplatila jen v letech 2011 až 2020 více než 10 milionů korun členům správní rady, dříve představenstva a dozorčí rady,“ napsal Škop do trestního oznámení.

Nejvyšší státní zastupitelství věc podle místní příslušnosti předalo do Plzně.

Podle Karpíška není odměna starostů nijak velká s ohledem na zodpovědnost, kterou nesou, navíc ručí celým svým majetkem. Střet zájmů odmítá.

„To se týká krajských zastupitelů působících v organizacích kraje. U obcí to neplatí. Proto třeba zastupitelé Plzně mohou zasedat v orgánech městských společností,“ přiblížil. Podle Škopa ale existují rozhodnutí soudů, kdy byl střet zájmů na úrovni obcí potrestán.