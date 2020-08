Na posílení cestovního ruchu v Plzeňském kraji vznikají nové agentury

Návrh na úhradu poloviny mzdy manažerů by měla schvalovat příští krajská rada a zářijové zastupitelstvo.

„Podmínkou finanční podpory Plzeňského kraje je, že destinační společnosti získají certifikát, který uděluje agentura Czech Tourism,“ uvedla vedoucí oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje Ilona Šnebergerová s tím, že zatím jsou v kraji dvě certifikované destinační společnosti – Mikroregion Šumava západ a Plzeň - Turismus.

Největší v kraji by měla být oblastní destinační společnost Český les. „Nyní připravujeme žádost o certifikaci,“ uvedl předseda Svazku obcí Domažlicko a starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka, který stojí u zrodu společnosti zahrnující Tachovsko i Domažlicko.

„Potáhne se od Všerub před Mariánské Lázně. Naším mottem je: K nám se jezdí po dálnici,“ popsal Picka. Domažlicko podle něj nabídne chodské tradice, Tachov husitské události a oba okresy téma zaniklých obcí v pohraničí.

Podle starosty je dobře, že krajský úřad bude zpočátku částečně hradit plat manažera destinační společnosti, protože většina obcí přispívat nechce.

„Časem by si na sebe měla destinační společnost vydělat, hlavní je mít jednotné turistické vedení v oblasti a propagovat stejná témata. Součástí vedení destinačních agentur by měly být i komerční subjekty, jako hotely či restaurace,“ popsal.

Sušicko chce lákat na Žihobecko či Velharticko

Sušický radní Pavel Javorský s kolegyní z Muzea Lamberské stezky Veronikou Kočí v Žihobcích stojí za připravovanou lokální destinační agenturou Sušicko.

„Turisté se valí nejvíce na horní Šumavu, na Modravu, na Srní, které jsou přetížené. Chceme část turistů zachytit u pomyslné brány Šumavy a přivítat je třeba na Žihobecku či Velharticku, což jsou nádherná místa,“ popsal Javorský.

Podle něj je základem spolupráce s komerčními subjekty, jako jsou hotely, kempy, restaurace. „My je budeme prezentovat, propagovat, vytvářet pro turisty atraktivní programy a za to bychom mohli od nich získat finanční příspěvek. To je základ destinačního managementu,“ vysvětlil.

Sušicko už je zapsaným spolkem, kde bude mít hlasovací právo město Sušice, muzeum Lamberské stezky a firma Otava tour, která má v Sušici pivovar.

„Vymyslíme různé produkty, teď dostavujeme nové infocentrum v Sušici,“ popsal Javorský.

Spolek Sušicko by se po certifikaci měl stát součástí existující destinační společnosti Šumava - západ, která bude plnit funkci mateřské organizace. Část platu manažera destinační společnosti Sušicko pokryje dotace z krajského úřadu, zbylé prostředky si podle Javorského bude muset vedení vydělat.

Víceleté zkušenosti má Jihočeský kraj

Jako příklad může podle Javorského sloužit Jihočeský kraj, který má s destinačním managementem víceleté zkušenosti.

„Již dříve zde hejtmanství založilo Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, která spravuje celý kraj. Velmi motivovaná k bohaté činnosti je tím, že si na sebe musí vydělat,“ popsal Javorský.

Podle něj je v Plzeňském kraji podpora cestovního ruchu hodně roztříštěná, v poslední době v některých místech panuje dokonce řevnivost, mezi které destinační společnosti bude území rozděleno.

„Všichni by proces vzniku destinačních společností měli brát ne jako konkurenci, ale spíš jako partnerství, protože když turisté pojedou na Sušicko, řeknou zdejším turistům, že předtím byli třeba v Českém lese, kde to bylo fajn, a příští sezonu může přijet do Plzeňského kraje více lidí,“ popisuje Javorský.

Manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík sdělil, že po vzniku destinačních společností by mohlo do kraje přitéci více peněz z dotací na cestovní ruch, což by velmi pomohlo. Na propagaci a infrastrukturu v cestovním ruchu nebo opravy památek typu zámku Zelená Hora je málo peněz.

Mikroregion Nepomucko se nyní rozhoduje, zda založí lokální destinační společnost Nepomucko, nebo zda bude pouze spolupracovat s destinační společností Pošumaví.