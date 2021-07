Za střílení plynovkou na policisty dostal recidivista 16 měsíců vězení

„Soud uznal obžalovaného vinným z výtržnictví, odsouzen byl k nepodmíněnému trestu v délce 16 měsíců. Trest vykoná ve věznici s ostrahou,“ uvedla dozorčí úřednice Okresního soudu Plzeň-město Michaela Kliková.

Dnešní rozsudek ale není pravomocný. Státní zástupce se na místě odvolal.

Dva policisté v civilu objevili ukradené auto Fiat Punto zcela náhodou loni na konci října na parkovišti v Kralovické ulici. V tu chvíli k nim přijížděl Volkswagen Golf, v němž seděl Hrdlička, žena a řidič. Jeden z policistů poznal, že jde o další kradené vozidlo.

Strážci zákona proto vyrazili ke golfu, řekli, že jsou od kriminální policie a chtěli, aby řidič zastavil. Ten ale začal couvat a snažil se ujet. Policisté se několikrát neúspěšně pokusili vůz zastavit.

Řidič golfu za chvíli zastavil sám, zezadu částečně vystoupil Hrdlička a podle státního zástupce nejméně třikrát vystřelil směrem k policistům. Jeden z nich střelbu opětoval.

„Vypálil také tři rány, přičemž mířil do spodní části vozidla. Řidiči se pak podařilo ujet,“ popsal státní zástupce Robert Merkun, který pro obžalovaného požadoval dvouletý nepodmíněný trest.

Hrdlička pak v autě zjistil, že je jeho jednadvacetiletá spolujezdkyně postřelená. Odvezli ji do jednoho z bytů, odkud zavolali záchrannou službu. Tam Hrdličku zadržela policie.

Kriminalisté tehdy pátrali po čtyřiadvacetiletém řidiči golfu, kterého dobře znali už z dřívější doby. Nakonec na policejní oddělení přišel sám.

Dívku zasáhl policista do stehna. Použitím zbraně se zabývala Generální inspekce bezpečnostním sborů a případ odložila s tím, že nebylo shledáno protiprávní jednání policisty.

V Plzni se střílelo (30. 10. 2020)

30. října 2020

„Bydlel jsem v Klatovech u přítelkyně, abych se tu nestýkal s kriminálními živly. Známý, kterého znám z kriminálu, mi nabídl, že mi prodá auto. Požádal jsem tedy známou, aby jela se mnou, že bude řídit auto, protože já jsem řídit nesměl,“ vysvětloval svou nevinu u soudu Hrdlička. Ve vězení strávil podle svých výpočtů asi 18 let.

„Byl jsem propuštěný na podmínku. Věděl jsem, že když něco provedu, půjdu zpátky. Já jsem nekradl. Dělám všechno proto, abych se zpátky do vězení nedostal,“ tvrdil u soudu dvaačtyřicetiletý muž.

O původu auta prý nic nevěděl. „Najednou vyběhli k autu nějací dva muži a začali lomcovat s dveřmi. Vůbec jsem nevěděl, o co jde. Cítil jsem se napaden, nebylo mi příjemně. Chtěl jsem jim to vysvětlit. Přetahovali jsme se. Řekl jsem si o plynovku a demonstrativně vystřelil do vzduchu. Spolujezdkyně mi pak řekla, že jsem ji postřelil. Ale to já nebyl,“ tvrdil obžalovaný.

Peníze na koupi auta měl údajně v peněžence, která se mu při policejním zásahu ztratila.

Muž stojí před soudem za střelbu na policisty (30. 4. 2021)