Instruktorka neporušila povinnost, soud zmírnil trest za popálení dětí

U Krajského soudu v Plzni dnes pravomocně potrestali instruktorku za těžké ublížení z nedbalosti podmínečným desetiměsíčním trestem se zkušební dobou 15 měsíců.

Poslední den příměstského tábora chtěly vedoucí s instruktorkou pobavit děti chemickým pokusem zvaným Faraonův had. Když se do směsi s cukrem vstříkne hořlavina a vše se zapálí, při reakci látka zvětšuje svůj objem a vypadá to, jako by z hromádky vylézal had.

Jenže při prvním pokusu byla na všech pěti stanovištích reakce slabá. Ženy se proto rozhodly, že jej zopakují. Skořená hromádky rozpíchala a vedoucí Martinu Skočilovou informovala, že podle jejího názoru je směs vychladlá. Skočilová se rozhodla do směsí znovu vstříknout hořlavinu a zapálit je.

Na čtyřech stanovištích se pokus povedl, na pátém se však podle znalce vznítily i páry v lahvi s hořlavinou, ta vystříkla a popálila děti.

„Pokus jako takový není nebezpečný, ale opakování bylo velkou chybou. V minulosti jej dělaly několikrát v místnosti, teď poprvé pokus prováděly venku na slunci, v jiných podmínkách. Došlo k hrubému podcenění situace. Skořená informovala Skočilovou, že podle ní je popel v pořádku, dostatečně vyhaslý. To byla chyba, na základě které se rozhodly k opakování pokusu. Pak došlo k tomu, k čemu došlo,“ vysvětlil pochybení Skořené předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.

Podle něj není prokázané, že Skořená porušila důležitou povinnost. Proto odvolací soud skutek kvalifikoval podle mírnějšího odstavce těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a zmírnil původní trest 18 měsíců podmíněně se zkušební dobou na dva roky. Navíc se odsouzená nemusí podílet na splácení vzniklé škody a nemá zákaz pořádat příměstské tábory.

„Je mi celé situace strašně líto. Co se stalo, je noční můrou všech, kteří pracují s dětmi. Jen málokdy nemyslím na to, co se tehdy stalo, to je trest navždycky. Příměstské tábory já ani Martina Skočilová, myslím, pořádat nebudeme,“ prohlásila Skořená, jejíž advokát požadoval u soudu její zproštění.

Vedoucí centra volného času Mozaiky Martinu Skočilovou soudci potrestali pravomocně už loni podmínkou a zákazem pořádání příměstských táborů na dva roky. Ženám za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozily až čtyřleté tresty.