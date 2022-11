Za popálení dětí zůstala vedoucí podmínka, instruktorka půjde k soudu znovu

Letos v červenci rokycanský okresní soud potrestal šéfovou dětského tábora dvěma roky se zkušební dobou na 3,5 roku a její kolegyni 18. měsíci s dvouletou zkušební dobou. Ženám také soudce zakázal na tři a dva roky pořádat příměstské tábory.

Odvolací senát dnes tyto původní rozsudky zrušil a nově šéfové dětského centra Martině Skočilové zkrátil u dvouletého trestu zkušební dobu na tři roky. Zákaz činnosti zůstal stejný na dobu tří let.

Nejvíce popálené dívce musí zaplatit 2,6 milionu korun, odškodnit i další dvě děti v řádech tisíců korun a zdravotní pojišťovně zaplatit přes jeden milion. Rozsudek nabyl právní moci.

V případě její kolegyně Lucie Skořené odvolací senát původní rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání do Rokycan s tím, že má vyjasnit míru jejího zavinění.

Šéfová si podle soudu počínala lehkovážně

Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozily obžalovaným až čtyřleté tresty vězení. Ženy nebyly podle obžaloby v srpnu 2019 dostatečné opatrné při provádění pokusu na příměstském táboře v Rokycanech.

Při chemickém pokusu zvaném faraonův had se zapálí směs cukru, jedlé sody a etanolu a dojde k chemické reakci, při které látka zvětšuje svůj objem a připomíná hada. Čtyřikrát se pokus povedl, pátý skončil tragédií.

Podle žalobkyně pokus obžalované zopakovaly v nedostatečném časovém odstupu. „Při dolévání lihu do ohniště, kde byly zbytky faraonových hadů, došlo k prudkému vzplanutí par, což mělo za následek popálení tří dětí v těsné blízkosti,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že ženy nezabezpečily, aby děti přihlížely pokusu z bezpečné vzdálenosti.

Šéfová centra Martina Skočilová začátkem letošního roku u soudu nevypovídala. Řekla, že by to psychicky nezvládla. Instruktorka Lucie Skořená uvedla, že si neumí vysvětlit, jak se neštěstí stalo. „Je mi líto, že se to stalo, že se děti na táboře zranily, ale cítím se nevinná,“ řekla Skořená.

Oheň popálil dvě dívky a jednoho chlapce. Nejhůře dopadla šestiletá dívka, kterou lékaři letecky transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze na popáleninovou kliniku. Utrpěla hluboké popáleniny 3. stupně na 43 procentech těla. Následky bude mít zřejmě do konce života.

Okresní soud ženám neuvěřil, že zajišťovaly dostatečný odstup dětí, který samy odhadly na 1,5 až 2 metry. Na kamerovém záznamu bylo vidět, že děti byly mnohem blíže. I při nalévání lihu do ohně seděly děti asi 30 centimetrů od toho. Obžalované ženy si podle závěru soudu počínaly lehkovážně.

„Příčinu trestní odpovědnosti soud spatřuje v tom, že Skořená dostatečně nezkontrolovala směs a umožnila opakování pokusu. Pokud by Skořená provedla, co jí bylo dáno za úkol, aby směs řádně zkontrolovala a ta nevzplála, pak by předmětná událost vůbec nenastala. Proto soud uznal vinnou i Skořenou,“ uvedl v červenci soudce v Rokycanech.

Popálená na 40 procentech těla

Maminka nejvíce popálené dívky u soudu už dříve popisovala, jak jí krátce před tím, než měla dceru vyzvednout, volala šéfová tábora, že se holčička popálila při chemickém pokusu a je u ní doktor. Okamžitě jela do dětského centra.

„Čekala jsem, že tam bude sedět na schodě, plakat, a bude mít třeba popálenou ručičku. Když jsem tam přijela, byly na místě všechny složky včetně vrtulníku. K dceři mě nepustili, neukázali mi ji. Doktor řekl, že je v umělém spánku, na umělé ventilaci, popálená na 40 procentech těla. Odletěli s ní. Pak nám zavolali z ARO v nemocnice na Karlově, že máme přijet. Doktor nám řekl, že je Natálka v ohrožení života, že za ní dýchá přístroj, selhaly jí plíce…,“ těžce popisovala první hodiny dívčina matka.

U dívky byli v pražské nemocnici každý den, matka se střídala u jejího lůžka na specializovaném oddělení s manželem, dívčiným otcem. Dívka podstoupila mnoho operací. Žena u soudu popisovala dívčiny dlouhodobé bolesti spojené s těžkými popáleninami a desítkami operací, množstvím transplantací kůže. Jak holčičce vůbec nefungovala jedna ruka, jak ji znovu učili chodit, jak až do dospělosti bude muset podstupovat další a další operace, co všechno ve srovnání s vrstevníky nesmí.

Při pokusu se popálily tři děti, u soudu stanuly instruktorky (17. 2. 2022)