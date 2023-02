Instruktorka dostala podmínku za popálení tří dětí při chemickém pokusu

Rokycanský samosoudce instruktorku potrestal osmnáctiměsíčním trestem odloženým na zkušební dobu dvou let a dvouletým zákazem pořádání příměstských táborů.

„Porušila povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na zdraví, zanedbala dohled nad dětmi, který měla vykonávat jako zaměstnankyně. Porušila i zákon o požární ochraně,“ vyjmenoval soudce.

Obžalovaná dnes nevypovídala. Vše obsáhle popisovala před rokem, když se soud začal případem zabývat. „Je mi líto, že se to stalo. Cítím se nevinná,“ prohlásila tehdy.

Popáleniny na 40 procentech těla

Neštěstí se stalo v poslední den tábora, v srpnu 2019. Chemický pokus známý jako Faraonův had měl děti pobavit. Jeho podstatou je promíchání správného poměru cukru, jedlé sody a dřevěného popela. Do směsi se přilije potřebné množství technického lihu a vše se zapálí. Při chemické reakci látka zvětšuje svůj objem a vypadá to, jaky by z hromádky vylézal had.

Jenže když tohle udělali na všech pěti připravených stanovištích, reakce byla velmi slabá. „Napoprvé ‚had‘ nelezl. Děti chtěly, aby lezl víc. Proto se tam lil líh ještě podruhé,“ lovila dnes z paměti svědkyně, po které podle jejích slov chtěla vedoucí tábora, aby vše fotila mobilem.

Když při prvním kole pokusu vylezli jen malí „hadi“, vedoucí tábora se Skořenou rozhodly, že ho zopakují. Skořená obešla všech pět stanovišť a špejlí rozpíchávala hromádky.

„Ruku jsem měla téměř u toho. Viděla jsem, že to není žhavé. Pak jsme opakovaly pokus. Stalo se to u pátého stanoviště. Já k němu stála zády a kontrolovala děti u dalších čtyř,“ uvedla loni Skořená.

Její advokát i dnes marně požadoval zproštění obžaloby. Podle znalce se pokus neměl se stejnou směsí vůbec opakovat. Drobné plamínky na slunci nemusely ženy vůbec vidět. Navíc u posledního stanoviště bylo v lahvi právě takové množství lihu, že vzplanuly páry nejen nad směsí k pokusu, ale i v lahvi. Hořící směs pak pod tlakem vystříkla až na děti.

Líh do hromádek nalévala šéfová centra Martina Skočilová. Tu za pochybení už loni soudci pravomocně potrestali podmíněným trestem a zákazem pořádání příměstských táborů.

Ženu dnes soud předvolal k výslechu. Plačící svědkyně se omezila jen na to, že vždycky vypovídá pravdu. Před soudem svědčit odmítla.

Při výbuchu se popálily tři děti, tehdy šestiletá Natálka utrpěla popáleniny na 40 procentech těla. Následky těžkého zranění si podle znalců ponese až do konce života.