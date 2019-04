Ženy sháněly dívce zájemce o placený sex a píchaly jí drogy, říká obžaloba

Loni v srpnu bylo dívce z Rokycanska teprve 15 let, když jela do Plzně za zábavou se svojí jednadvacetiletou známou Nikol Hoľanovou. Jenže místo v zábavním podniku skončila dívka podle obžaloby mezi pouličními prostitutkami na Domažlické třídě v Plzni.



Slovenka Hoľanová pak společně s třiačtyřicetiletou Ivetou Čonkovou podle spisu dívce domlouvaly zájemce o placený sex.

„Za jejich pomoci a pod jejich dohledem poskytovala sexuální služby za úplatu náhodným zákazníkům. Poškozená na to přistoupila. Obžalované pak od ní převzaly peníze vydělané sexuálními styky. Za ty pak od nezjištěného zdroje obstarávaly pervitin. Ten pak opakovaně, nejméně jednou denně, dívce nitrožilně aplikovaly, i když znaly její věk,“ uvedla státní zástupkyně. Dívka pobývala na ulici tři dny a noci.

Na Hoľanovou byl vydaný evropský zatýkací rozkaz, protože po činu odjela na východní Slovensko. Před soudem nyní odmítala, že by dívku nutila k prostituci nebo jí píchala drogy.

Vzala jsem je na trasu a zajistila místa, řekla soudu obžalovaná

„Můj bývalý mi asi dvakrát píchl drogu do ruky, než šel do vězení. Já si píchat neumím, já se toho bojím. U trasy jsme loni byly tři - já, Iveta a ta holka. Iveta nám říkala, co máme dělat, jak máme mávat na auta, jak to máme dělat. Dala nám i kondomy. Já na to nemám rozum, a ony na mě hodí, že jsem pasačka,“ odmítla obžalobu mladší ze souzených žen.



Hoľanová tvrdí, že loni patnáctiletá dívka brala od klientů víc peněz, než ona.



Druhá obžalovaná, Iveta Čonková, všechna obvinění i výpověď Hoľanové označila za nepravdivé.

„Nejdřív za mnou přišly na chatu, že chtějí pervitin. Řekla jsem jim, že nic neseženu, protože jako bývalá narkomanka beru opiáty. Chtěla jsem, aby odešly pryč. Přišly druhý den, jestli je vezmu na trasu. Zajistila jsem jim tam místa. Nikdy jsem nikomu nic nepíchala,“ odmítla obvinění Čonková.



Oběma obžalovaným hrozí za obchodování s lidmi a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami až dvanáct let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.